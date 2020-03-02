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Survivor’da şok! Acun Ilıcalı’dan Erman ve Fatma açıklaması!
Survivor’da şok! Acun Ilıcalı’dan Erman ve Fatma açıklaması!
Survivor'un 10. yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Yarışmanın yeni bölünde Acun Ilıcalı önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Ünlüler takımına sonradan dahil olan Erman ve Gönüllüler takımından Fatma ile ilgili aldıkları kararı açıkladı.
Magazin 2 Mart 2020 - 00:20

Ekranların izlenme rekorları kıran yarışması Survivor’ın bu akşamki yeni bölümünde önemli gelişmeler yaşandı. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Ünlüler takımından Erman Altıkardeş ve Gönüllüler takımından Fatma Günaydın hakkındaki kararlarını açıkladı.

SURVİVOR’DA ERMAN KOVULDU!

Ünlüler takımına sonradan katılan yarışmacı Erman Altıkardeş ile ilgili kararını açıklayan Acun Ilıcalı, “Erman’ın biz Survivor’a adapte olamadığını ve dünyanın en zor yarışmasında devam edebilecek durumda olmadığını kararlaştırdık” ifadelerini kullandı.

Ilıcalı Fatma hakkında ise; “Doktorumuz Metin Kuş tarafından yapılan bütün incelemelerin sonrasında ayağındaki rahatsızlığın tahminimizden daha yukarı boyutta olduğunu gördük. Metin Kuş ile yapılan son toplatı sonrası Fatma’nın Survivor’a devam edemeyeceğini açıklamak zorundayız.” ifadelerine yer verdi.

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Son güncelleme: 00:22 - 02.03.2020
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