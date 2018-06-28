Survivor’da şok cinayet! Survivor kameramanı Alper Baycın öldürüldü…

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Survivor’ın canlı yayında yeni bölümü beklenirken gelen haberler herkese acı yaşattı. Survivor’da üzücü bir cinayet yaşandı. Survivor kameramanı Alper Baycın, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Olayın ardından kaçan 2 zanlı da yakalandı. Acun Ilıcalı olayı Instagram hesabından duyurdu. Ilıcalı, “Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik” dedi. Survivor’ın canlı yayını iptal edildi.

SURVIVOR’DA ACI OLAY

Survivor kameramanı Alper Baycın, 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Baycın'ın telefonunu ve çantasını almak isteyen gaspçılar, genci kalbinden bıçaklayıp öldürdü. Acı olay sonrası konuşmakta zorluk çeken Acun Ilıcalı, “İyi akşamlar diliyorum. Belki haberiniz vardır. Dün çok üzücü bir olay yaşadık. Çok değerli bir iş arkadaşımızı, Alper'imizi dün akşam haince bir saldırı sonrasında Dominik Cumhuriyeti'nde kaybettik. Gencecik bir arkadaşımız, kardeşimiz çok üzücü bir şekilde saldırıya uğradı. Çok konuşabileceğimiz bir şey yok. Kadere çok inanan biriyim. Ani şekilde sevdiğimizi kaybedince ani bir yıkım oluyor. Kendisi çok değerli bir kardeşimizdi. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bu durumda bir yayın yapmamız söz konusu değil. Bu akşamlık yayınımızı kapatıyoruz. Bir kez daha bütün ailesine baş sağlığı diliyorum. Benim biricik kardeşim huzur içinde yat” diyerek canlı yayını iptal etti.

ELEME İPTAL EDİLDİ

Saldırı sonrası bu akşam yapılması planlanan canlı yayın programı iptal edildi. Elemenin de yapılmayacağı programda Acun Ilıcalı, konu hakkında kısa bir açıklama yapacak.

Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın'ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim. pic.twitter.com/KcA2K1rM9q — Acun Ilıcalı (@acunilicali) 27 Haziran 2018

SALDIRI KASABADA GERÇEKLEŞTİ

Acı haberin ardından sosyal medyada “Orada güvenlik önlemi yok mu?” gibi yorumlar yapılmaya başlandı. Acun Ilıcalı daha önce verdiği bir röportajda adanın 7/24 korunduğunu ve silahlı güvenlikçilerin olduğundan bahsetmişti. Hatta adada bir de tam teşekküllü bir ambulans var. Gerektiğinde bu ambulansta ameliyat dahi yapılabilir” demişti.

Acun Ilıcalı, 15 senedir Dominik’te halk tarafından tanınan ve çok sevilen bir figür.

ACUN ILICALI YIKILDI

Acun Ilıcalı ve Survivor ekibi cinayet şokuyla sarsıldı. Ilıcalı ve yardımcıları, kendilerini arayan basın mensuplarına açıklama yapacak gücü dahi bulamadıklarını dile getirdiler.



