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Survivor’da sürpriz evlilik teklifi
Survivor’da sürpriz evlilik teklifi
Büyük final için Kıbrıs'ta bulunan Survivor yarışmacılarından Sahra Işık'a sürpriz evlilik teklifi. Yaklaşık üç yıldır birliktelik yaşadığı işadamı sevgilisi İdris Aybirdi, Sahra Işık'a Kıbrıs'ta sürpriz evlilik teklifi yaptı.
Magazin 1 Temmuz 2018 - 11:30

Tv 8'de yayınlanan Survivor’da yarışan ve büyük final için Kıbrıs’ta yerini alan Sahra Işık’a sevgilisi İdris Aybirdi evlilik teklifi yaptı.

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Bu sene yarışmada yer alan tüm yarışmacıların da bulunduğu sürpriz evlilik teklifine Sahra Işık “Evet” dedi. 2,5 karat yüzüğüyle (Yaklaşık değeri 75 Bin TL) poz veren Sahra Işık, “İdris hayatımdaki en kıymetlim. Bugün bu sürprize çok şaşırdım. Tüm sevdiğim arkadaşlarım bu önemli anımızda yer aldığı için teşekkür ederim” dedi.

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