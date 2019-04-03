Survivor’da takımlar değişti! Kim hangi takıma geçti? İşte Survivor Siyah ve Beyaz takım…

Survivor’da takımlar değişti! Kim hangi takıma geçti? İşte Survivor Siyah ve Beyaz takım…

Survivor'da bu sene de format değişti! Acun Ilıcalı, takımların karıştırılacağını açıklamıştı. Geçen yıl Ünlüler Gönüllüler takımlarının değişmesi gibi bu sene de Türk ve Yunan takımlar değişti. Siyah ve Beyaz takım oluşturuldu. Oylama sonucu Seda ve Dalaka yeni takımlarını oluşturdu. Peki Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Kim hangi takımda yer aldı? İşte merak edilenler...

Survivor’da Acun Ilıcalı yeni bir dönemin başladığını açıkladı. Acun “Survivor tam anlamıyla yeniden başlayacak. Bir oylama yapacağız. Daha doğrusu iki oylama. Ben Türk takımının Sakis Yunan takımın oylamasını yapacak. Sonra liderler belirlenecek. Sonrasında takımlar oluşacak. Türk erkekler 3, 3 dağılmak zorunda. Oylamada sınırsız bir hürriyet yok belli bir kurala uymak gerek. Zorunlu Türkiye, Yunan elemeleri olacak. Kadın erkek eşitliği olacak. Oylamaya başlıyoruz. ” dedi.

Sakis: Vasilis Vasilikos artık bizimle değil. Başka neyin bizimle olmadığını biliyor musunuz? Bu saniyeden sonra oyuna yeni bir başlıkla giriyoruz. Survivor’da artık beyaz ve siyah takım var. İki takımın da liderlerini belirlemeye başlayacağız.

Türk takım oylaması sonucu çıkan takım kaptanı: SEDA

Seda: Aslında büyük bir sorumluluk. Takım arkadaşlarım böyle bir karar verdi. İki takım için en hayırlısını yapmak istiyorum. Hepimiz tek başımıza geldiğimizi algıladık ve daha sağlıklı bir karar alacağız. Kaptan seçildim diye tüm güçlüleri almaya çalışmayacağım. Denge kuracağım.

Acun: Birileri mutsuz olacak gibi hissediyorum.

Sakis: Şimdi bizim liderimizi seçmemiz gerekiyor.

Yunan takım oylaması sonucu çıkan takım kaptanı: DALAKA

Dalaka: Gülüyorum. Çünkü sanki aynı rüyayı farklı kişilerle yaşıyorum.

Acun: Şuan iki kadın Survivor’da güç sahibi. Demek ki bu güveni sağlamışlar, ikisini de tebrik ediyorum. İki renk var siyah beyaz. Uzlaşabilirsiniz. Kadın erkek seçiminde biriniz kadınları diğeriniz erkekleri seçmeye başlayacak. Uzlaşabilirsiniz yoksa kura çekeceğiz. Renkte anlaşamıyorsunuz o zaman Seda ve Katerina mumların arasındaki kağıtları seçeceksiniz içinde takım adları yazıyor.

Seda: BEYAZ TAKIM

Dalaka: SİYAH TAKIM

Seda’nın takımı beyaz takım: Afroditi, Büşra, Ria, Sabriye, Nikos, Hikmet, Tony, Bora, Kyrıakos, Okay

Dalaka’nın takımı siyah takım: Sude, Dimitra, Melisa, Elpida, Atakan, Panagiotis, Yusuf, Spyros, Emre

Acun: İki takım da tamamlanmış oldu. Herkes tarafına geçsin. Survivor’da yeni takımlar oluştu. Hayallerimiz gerçekleşti. Bir takım daha güçlü görünüyor ama söylemeyeceğim. Kıran kırana olacak.