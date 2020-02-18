Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada adaya ilk veda edecek isim bu akşam belli olacak. Gönüllüler takımından bir kişinin adaya veda edeceği gecede, Acun Ilıcalı Ünlüler takımı için de kötü bir haberin olduğunu açıkladı. Peki Survivor'da Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu?

Ekranların sevilen yarışması Survivor’da sıcak dakikalar yaşanıyor. Survivor 2020’de ilk elenen kişi bu akşam yapılacak oylamayla belli olacak. Gönüllüler takımından elenecek isim merak edilirken, Acun Ilıcalı Ünlüler takımıyla ilgili kötü bir haberinin olduğunu açıkladı. Ünlüler takımında yer alan Uğur Pektaş’ın konseyde yerinde olmadığı görüldü. Peki Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu?

SURVİVOR’DA UĞUR PEKTAŞ DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor 2020’de bu akşam ilk eleme gecesi yaşanacak. Survivor’da ilk oyundan sonra diz sakatlığı nedeniyle oyunlara katılamayan Uğur Pektaş’ın son durumu merak ediliyor. Survivor’ın son fragmanında Acun Ilıcalı’nın, Ünlüler takımına kötü bir haberinin olduğunu açıklarken yarışmacı Uğur Pektaş’ın yerinde olmadığı görüldü. Bu durum ardından akıllara ‘Uğur Pektaş diskalifiye mi oldu?’ sorusu geldi. Merak edilen bu sorunun yanıtı dakikalar sonra belli olacak.



