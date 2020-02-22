Survivor’da Ünlüler takımı karıştı! Survivor’da Derya ile Aycan arasında tartışma!

Survivor yarışmasının her geçen gün zorlaşmasıyla yarışmacılar arasındaki kavgalar da artmaya başladı. Son olarak Ceyhun ile Barış arasında gergin anlar yaşanırken, bu kez Ünlüler takımı içerisinde Derya ile Aycan tartışma yaşadı. İşte Derya ile Aycan arasındaki o tartışma...

Survivor 2020’nin 5. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Survivor’ın son bölümünde Cemal Can ile Barış arasındaki kavganın ardından bu akşamki yeni bölümünde ise Ünlüler takımı arasında gerginlik yaşandı. Ünlülerde Derya Can Göçen ile Aycan Yanaç arasındaki tartışma dikkat çekti.

ÜNLÜLER TAKIMI KARIŞTI!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor’da tansiyon gittikçe artıyor. İki takım arasında oynanan oyunlarda yarışmacıların rekabeti göz doldururken zaman zaman tartışmalar da yaşanabiliyor. Survivor’da tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Survivor Ünlüler takımından Derya ile Aycan adada tartışma yaşadı. İkili arasındaki tartışmada Aycan’ın Derya’ya küfür etmesi gerginliğin tırmanmasına neden oldu.

Derya: Ben böyle yatmak istemiyorum..

Aycan: Ben yerimden oynamam. Yerimi oynatanın da…

Derya: Sen kime küfür ediyorsun?..

Derya: Ayaklarımı da ağzına sokarım, o zaman Aycan…



