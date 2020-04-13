Survivor’da voleybol maçı nefesleri kesti! Kazanan takıma müthiş ödül!

Survivor 2020'nin 45. yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Bu akşamki yeni bölümde yarışmacılar voleybol maçında karşılaştı. Acun Ilıcalı'nın ödülü açıklaması sonrasında yarışmacılar büyük şaşkınlık yaşadı. Peki Survivor'da bu akşam ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da bugün yaşananlar...

Survivor’ın 45. yeni bölümünde bu akşam ödül oyununda voleybol mücadelesi yaşandı. Birleşme partisi sonrasındaki ilk ödül oyununda Acun Ilıcalı’nın açıkladığı sürpriz ödül yarışmacıları heyecanlandırdı. Ödül oyununda ise gecenin dikkat çeken konularından biri Nisa’nın sakatlığı olmamasına rağmen maça çıkmak istememesi oldu. Acun Ilıcalı’ın da Nisa’ya uyarılarda bulunduğu yeni bölümde yaşanan tüm detayları sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte Survivor 2020’de bu akşam ödülü kazanan takım…

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da bu akşam voleybol mücadelesi nefesleri kesti. Acun Ilıcalı’nın, voleybol maçını kazanan takımın alacağı ödülü açıklamasıyla yarışmacılar büyük şaşkınlık yaşadı. Ilıcalı, kazanan takımın birleşme partisinde kaldıkları evde kalabileceğini akşam yemeği ve sabah kahvaltısı yapabileceğini açıkladı. Bu akşam oynanan voleybol maçında kazanan takım Gönüllüler ekibi oldu ve evde kalma ödülünün sahibi oldu.

ACUN’DAN NİSA’YA SERZENİŞ!

Acun Ilıcalı, voleybol maçına katılmayan Nisa’ya: “Ben Survivor’da sakatlanarak oynamayan gördüm, takımla çok ciddi problemi olup oynamak istemeyen gördüm. Çok takımsal bir hareket olmadı bu yaptığın.Normal bir hareket değil. Senin yüzünden zora düşen bir takım var.” ifadelerini kullandı.



