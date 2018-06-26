Survivor’da yarı finale kim çıktı? Survivor’ın en önemli oyunu!

Survivor'da en önemli oyunlardan birincisi oynandı. 29 Haziran Cuma akşamı büyük final gerçekleşecek. Yarı finale çıkmak için kadınlar ve erkekler bu kez birbirine karşı kıyasıya mücadele verdi. Bir isim yarı finale adını yazdırdı. Peki Survivor 2018'de yarı finale kim çıktı? İşte ayrıntılar...

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Survivor’da heyecanlı geri sayım Acun Ilıcalı açıkladı “Aylar sonra bence Survivor’ın en önemli oyunu oynayacaksınız. Bu oyunu kazanan yarı final koltuğuna oturacak. Yarınki oyunu kazanan da yarı finale çıkacak. Kalan 4 yarışmacı SMS’e çıkacak. En önemli iki oyundan birine çıkıyorsunuz. Bir de ödül var. Kazanan lüks bir otelde spa keyfi yaşayacak, yemek yiyecek, geceyi orada geçirecek. Ve kola içecek. Kadın erkek birlikte oynayacaksınız.” Peki yarı finale hangi yarışmacı çıktı?

Anıl: Son konsey yaşadık. 6 kişinin beraber gideceği yeni haber. Şaşırtan bir konseydi. Bir sıralama var tabi aylar önce oluşmuş. Hakan gidiyorum hissettim. Bu saatten sonra bu veda değil. Eşini merak ediyordu.

Damla: Elenen Hakan oldu. Her ne kadar takımda ufak bir gruplaşma olsa da hepimiz bir aile olduk. Acımızı, mutluluğumuzu paylaştık. Hakan’ın gitmesine üzüldüm. Umarım yolu açık olur.

Hilmi Cem: Hakan son hesabını da yaptı. Hesabını yaptı. 6 kişi Kıbrıs’a gideceğim. Onun adına üzüldüm. Yüzüp yüzüp kuyruğuna geldi ve orada kaldı. Evi kaybedince annem üzülmüştür. Umarım bu ödülü ben kazanırım.

Nagihan: Çok üzgünüm. Hakan gideceğini hissediyor gibiydi. Eğer ismim yazılmazsa beni potaya sen koy dedi. En önemli nokta da veda etmesi beni çok yaraladı.

Alp: Ödül oyununa hoşgeldiniz. Karnınızı doyurmak önemli ama ruhunuzu doyurmak da önemli. Kazananlar istedikleri kişi ile görüntülü konuşacak.

Kadınlarda kazanan; DAMLA seçtiği isim NAGİHAN

Erkeklerde kazanan; ADEM seçtiği isim ANIL

YARI FİNALE KİM ÇIKTI?

Damla: Bugün çok kritik. Hepimiz Kıbrıs’a gidiyoruz hedefimin ilkini gerçekleştirdik. Bir yanda sakatlığım var. Bir de erkeklerle beraber oynayacağız bu oyunu çok merak ediyorum.

Anıl: Keyifli olduğu kadar stresli. Bir adım öne geçmek için mücadele edeceğiz. Kadın erkek beraber oynayacağız.

Adem: Bugün yarı final oyunu oynanacak. Eğer yarı finale çıkarsam sevdiklerimi bu yolda destekleyenleri yormamış olacağım.

Yarı finale çıkan isim; HİLMİ CEM

