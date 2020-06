Survivor’da yarışmacılar hayat hikayelerini anlattı! Survivor 2020’de duygusal dakikalar…

Adım adım finale yaklaşılan Survivor 2020’de bu akşam büyük SMS oylaması öncesinde yarışmacılar hayat hikayelerini paylaştı. Acun Ilıcalı’nın tek tek söz verdiği yarışmacılar, hayatlarındaki kırılma noktalarını ve yaşadıkları ilginç anları kısaca paylaştı. Survivor’da hayat hikayesini paylaşan Cemal Can göz yaşlarına hakim olamadı. Ayrıca Elif ve Barış’ın da hayat hikayeleri duygulandırdı.

BARIŞ HAYATININ KIRILMA NOKTASINI PAYLAŞTI!

Bu akşamki konseyde hayat hikayesini paylaşan Barış Murat Yağcı, izleyenleri duygulandırdı. İzmir Alaçatı doğumlu olduğunu söyleyen Barış, hayatının kırılma noktasını, kardeşinin doğumunda annesinin ve kardeşini kaybetme riski olduğunu açıkladı. Ayrıca annesinin dört kez kanseri yendiğini ve bunun da hayatında önemli dönüm noktası olduğunu ifade etti.

CEMAL CAN GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Cemal Can da diğer yarışmacılar gibi kendi hayat hikayesini paylaştı. Lise yıllarında kilolu olduğunu ve üç ayda on beş kilo verdiğini açıklayan Cemal Can bu durumun kendisine değişik bir özgüven kazandırdığını dile getirdi. İzmir doğumlu olan Cemal Can üniversiteyi İstanbul’da kazanmayı hedeflediğini ve bunu da başararak hayatında kırılma noktasının olduğunu açıkladı. Cemal Can hayatına giren insanlardan bahsederken, güzel insanlarla tanıştığını ve o insanlarla hayallerinin ortak olduğunu anladıklarını ifade etti. Cemal Can: “O dönem hayatına giren insanlara karşı güzel bakamamış olabilirim, belki onlar beni üzmüş olabilirler” ve “Şu an geri dönüp baktığımda iyi ki o insanlar hayatıma girmiş diyebiliyorum. Fakat o zaman demediğim için şuan pişmanlık duyuyorum.” ifadelerinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

ELİF: HAYAT MÜCADELEM ÇOK ERKEN YAŞTA BAŞLADI

Çocuk yaşlarda ailevi problemlerinin olduğunu ifade eden Elif Gören, hayat mücadelesine 12 yaşında başladığını dile getirdi. Bu sorumluluğu almak zorunda olduğunu ve ailesine iyi bir hayat sunmak istediğini ifade etti. Çocukluk döneminde baba eksikliğini yaşadığını açıklayan Elif, dönüm noktalarından birinin de 15 yıllık antranörlüğünü yapan, hem baba hem arkadaş hem de dost olan Kemal Şencan ile tanışması olduğunu söyledi.