Survivor’da yarışmacıları şaşırtan helikopterli ödül

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 80. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Survivor'da oyun parkuruna inen iki helikopter ise herkesi şaşırttı.

Survivor’ın 18 Mayıs Pazartesi ekrana gelecek olan 80. yeni bölümünün tanıtımı yayınlandı. Her geçen bölüm ile birlikte heyecanın arttığı Survivor 2020'de ünlüler ile gönüllüleri müthiş bir ödül oyunu bekliyor.

OYUN PARKURUNA HELİKOPTER İNİYOR

Survivor yeni bölümde ünlüler ve gönüllüleri şaşırtan ödülü açıklayan Acun Ilıcalı’nın “Daha önce hayatınızda yaşamadığınız bir şeyi yaşayacaksınız. Kazanan takımı zipline için götürüyoruz. Önce yemek sonra havuz partisi ve dj seti kuruyoruz. Ama ödüle giderken sizi yormak istemedik. Kazanan takım helikopterlere binecek” sözleri dikkat çekiyor. Survivor’da oyun parkuruna inen iki helikopter ise tozu dumana katıyor.

