Survivor’da Yasin’in Evrim’e bağırması Acun’u sinirlendirdi! Acun’dan Yasin’e: “Hemen çık git!”

Survivor'da her dokunulmazlık oyununda olduğu gibi bu hafta da soluksuz takip edildi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununa ise Yasin Obuz damga vurdu. Dokunulmazlık oyunu sırasında sinirlenen Yasin ise Evrim'e bağırması üzerine Acun Ilıcalı tarafından oyundan kovuldu.

Survivor’da haftalar ilerledikçe sinirler geriliyor, tartışmalar artıyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunun kıyasıya mücadele iki ekip elenme adayı olmamak için ellerinde geleni oyun parkurunda sergiledi.

ACUN YASİN'İ KOVDU!

Dokunulmazlık oyununa Yasin'in sinirli hareketleri damga vuracak. Oyun sırasında puzzle’ı yanlış dizen Yasin, takım arkadaşı Evrim’den hatanın nerede olduğunu söylemesini istedi ancak Evrim kural hatası olacağı için söylemedi. Yasin’in oyun ardından Evrim’e bağırması Acun Ilıcalı'yı da kızdırdı. Acun Ilıcalı, “Yasin oyundan çık git. Hala bağırıyorsun. Hemen çık git” sözleriyle Yasin'i oyundan kovdu.

ADA KONSEYİNDE GERGİNLİK

Dokunulmazlık oyunu sonrasında ise haftanın ilk eleme adayının belirleneceği ada konseyinde de gerginlik sürüyor. Yayınlanan son fragmanda oyunda yaşanan olayı değerlendiren Evrim'in “Yasin benim babamın oğlu değil. Ben onu yerin dibine sokar üstüne de toprağı atarım” sözleri dikkat çekiyordu.