Survivor’da yeni takımlar belli oldu! Kırmızı ve mavi takımda kimler var? İşte Survivor’da yeni dönem…

Survivor’da yeni takımlar belli oldu! Kırmızı ve mavi takımda kimler var? İşte Survivor’da yeni dönem…

Survivor’un dün akşam yayınlanan bölümü büyük heyecana sahne oldu. Kaptanlık yarışı nefesleri keserken, Sercan Yıldırım ve Cemal Can kaptan olmayı başardı. Dün akşam toplanan konsey ile birlikte Survivor 2020’de yeni dönem de resmen başladı. İşte Survivor’da oluşan yeni kırmızı ve mavi takımlar…

Ekranların fenomen yarışması Survivor'da dün akşam büyük heyecan yaşandı. Kaptanlık yarışı nefesleri keserken, kurulan konseyde de yeni takımlar belli oldu. Yarışmalarda birinci gelen kaptanlığı kazanan Sercan ile Cemal Can yani takımlarını seçti. Peki sona yaklaşan Survivor 2020'de yeni takımları nasıl oluştu? İşte kırmızı ve mavi takımlar…

SURVİVOR'DA KAPTANLIK OYUNU NEFES KESTİ

Bu akşam oynanan kaptanlık oyunu heyecan dolu anlara sahne oldu. Çeyrek final öncesinde haftalık takımların belirleneceği kaptanlık oyununda yarışmacılar bireysel performans sergiledi. Kaptanlık onunu oldukça istekli olan Sercan Yıldırım ve Cemal Can rakiplerine yenilmeden 5-0'lık skorlarla galip gelen isimler oldu. Bu iki isim arasında da ilk seçme hakkını almak için yapılan son yarışı ise Sercan Yıldırım kazandı.

SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU!

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde kaptanlık oyunu sonrasında yeni takımlar belirlendi. Kaptanlığı kazanarak seçim hakkı elde eden Sercan Yıldırım ile Cemal Can, sırayla yeni takımları belirledi. İşte Survivor 2020'de Sercan ve Cemal'in belirlediği yeni takımlar…

KIRMIZI TAKIM: SERCAN (K) – Elif – Berkan – Yunus Emre – Barış



MAVİ TAKIM: CEMAL CAN (K) – Nisa – Yasin – Ardahan – Evrim

