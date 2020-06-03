Survivor’da yeni takımlar belli oldu! İşte Sercan Yıldırım ve Cemal Can’ın seçtiği yeni takımlar…

Survivor’da yeni takımlar belli oldu! İşte Sercan Yıldırım ve Cemal Can’ın seçtiği yeni takımlar…

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde kaptanlık oyunu ve ardından yeni takımlar için konsey düzenlendi. Her geçen gün finale bir adım daha yaklaşılan Survivor'da kaptanlık oyunu nefesleri kesti. Sercan Yıldırım ile Cemal Can'ın birinci geldiği oyunda iki isim yeni takımları belirledi. Peki Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? İşte gecede yaşananlar...

Adım adım finale yaklaşılan Survivor 2020’de bu akşam yeni takımlar belirlendi. Survivor’ın bu akşamki yeni bölümü yine nefesleri kesti. Kaptanlık oyununun oynandığı Survivor’da oyun sonrasında ise yeni takımların belirlendiği konsey gerçekleştirildi. Survivor’ın gidişatını değiştirecek yeni sistemde kaptanlık oyununu Sercan Yıldırım ve Cemal Can kazandı. İki isim yeni takımları belirlemek üzere seçimlerini yaptı. İşte Survivor 2020’de Sercan ve Cemal’in belirlediği yeni takımlar…

SURVİVOR’DA KAPTANLIK OYUNU NEFES KESTİ

Bu akşam oynanan kaptanlık oyunu heyecan dolu anlara sahne oldu. Çeyrek final öncesinde haftalık takımların belirleneceği kaptanlık oyununda yarışmacılar bireysel performans sergiledi. Kaptanlık onunu oldukça istekli olan Sercan Yıldırım ve Cemal Can rakiplerine yenilmeden 5-0’lık skorlarla galip gelen isimler oldu. Bu iki isim arasında da ilk seçme hakkını almak için yapılan son yarışı ise Sercan Yıldırım kazandı.

SURVİVOR’DA YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU!

Survivor 2020’nin bu akşamki yeni bölümünde kaptanlık oyunu sonrasında yeni takımlar belirlendi. Kaptanlığı kazanarak seçim hakkı elde eden Sercan Yıldırım ile Cemal Can, sırayla yeni takımları belirledi. İşte Survivor 2020’de Sercan ve Cemal’in belirlediği yeni takımlar…

Cemal Can: ” Sonuç ne olursa olsun ben seçimlerimi duygusal yapacağım”

Sercan: ” Kimi seçeceğim gidip adaya düşünmem lazım. Sadece 1 kişi için Cemal ile anlaştık onun haricindeki her şeyi düşünmem gerekiyor”

Acun Ilıcalı: ” Sercan oldukça iddialı sen ne düşünüyorsun Cemal”

Cemal: ” Sercan en son böyle konuştuğunda 4 dokunulmazlığı üst üste kaybedip aralarından Aycan ayrıldı. Ben hiçbir zaman iddialı konuşmadım hep icraat yaptım”

KIRMIZI TAKIM: SERCAN (K) – Elif – Berkan – Yunus Emre – Barış

MAVİ TAKIM: CEMAL CAN (K) – Nisa – Yasin – Ardahan – Evrim

ACUN ILICALI’NIN INSTAGRAM PAYLAŞIMI

Acun Ilıcalı, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine hangi takımın daha güçlü olduğunu sordu.