Survivor’da yeni takımlar belli oldu! Survivor’da kim hangi takıma geçti?

Survivor’da yeni takımlar belli oldu! Survivor’da kim hangi takıma geçti?

Survivor'da son elemenin ardından takımlar da değişti. Acun Ilıcalı'nın 2 yarışmacının takımlar arası yer değiştireceğini konseyde söylemesiyle beraber, bazı yarışmacılar şaşkına döndü. İşte Survivor'da yeni takımlar ve yer değişen isimler...

Acun Ilıcalı takımlar arasında dengesizlik olduğu için Ünlüler ve Gönüllüler birer kişiyi değiştirerek takımlara değişikliğe gitti. Geçmişte de Survivor için benzer hamleler yapan Acun Ilıcalı, son değişikliği yarışmacılarla paylaştı. İşte Survivor'da bu akşam yaşananlar ve takımlardaki son durum…

SURVİVOR’DA YENİ TAKIMLAR

Survivor'ın bu akşamki yeni bölümünde, birleşme partisi sonrasında Ünlüler ile Gönüllüler takımlarındaki son durum açıklandı. Acun Ilıcalı, iki takım yarışmacılarından birer erkek yarışmacının yer değiştireceğini duyurdu.

Bu gelişme sonrasında Ünlülerden Berkan Gönüllüler takımına ve Gönüllülerden de Yunus Emre Ünlüler takımına geçmesine karar verildi.

ACUN ILICALI'DAN İDDİA AÇIKLAMALARI

Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde, haftanın her günü yayınlanan yarışmada perşembe akşamları anlat bakalım oyununun oynanacağını açıklarken, çarşamba akşamları da yeni performans oyunlarının ve iddia oyunlarının yapılacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım ile iddiaya girdiği ayak tenisi maçının yarın akşam oynanacağını duyurdu. Ilıcalı, ayrıca Survivor'da çeyrek final sistemine geçildiğini açıkladı. Yarışmacılar bundan sonra performans oyunlarında çeyrek final için mücadele edecek.