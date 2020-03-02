Survivor’da yeni yarışmacılar belli oldu! İşte Survivor’da adaya katılan yeni isimler…

Survivor 2020'de heyecan sürüyor. Hem ödül oyunlarında hem de dokunulmazlık oyunlarındaki yarışlar nefes kesiyor. Survivor'da elenen ve diskalifiye olan yarışmacıların yerine ise yeni isimler geliyor. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler takımlarına ikişer yarışmacı dahil edildiği Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki Survivor'a katılan yeni yarışmacılar kimler?

Survivor’a yeni yarışmacılar dahil oldu. Ekranların sevilen yarışması Survivor’ın yeni bölümü bu akşam yayınlandı. Bu akşamki bölümde Acun Ilıcalı adaya katılan yeni isimleri açıkladı. Survivor’da Ünlüler ile Gönüllüler takımına katılan isimleri ve yeni yarışmacıların biyografilerini haberimizde sizler için derledik.

SURVİVOR’A 4 YENİ İSİM KATILDI

Acun Ilıcalı’nın, Survivor son bölümünde açıkladığı yeni yarışmacıların katılacağı bilgisinin arından bu akşamki yeni bölümde adaya dahil olan yarışmacıların kim olduğu belli oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarına ikişer yarışmacı dahil oldu. Ünlüler takımına Aşkım Burçe Tunay ve Berkan Karabulut katılırken, Gönüllüler takımına ise Gizem Birdal ve Yunus Emre Özden dahil edildi.

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

BERKAN KARABULUT'UN BİYOGRAFİSİ

Berkan Karabulut, Kişisel eğitimci ve plates hocasıdır. Aynı zamanda Fit 2 Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine kendisini geliştirmektedir. 2011 yılında Bilecik Üniversitesinde okumaya başlayana Berkan Karabulut 2015 yılında mezun olmuştur.

Survivor 2018’e Marcus isimli yarışmacı erken veda etmek zorunda kalınca Survivor 2018’de artık Berkan Karabulut’lu dönem başladı. Berkan Karabulut aslında Survivor 2018 seçmelerinin tamamını geçmiş ancak Survivor 2018 as kadrosuna Acun Ilıcalı tarafından alınmamıştı. Yedekte olan Gönüllüler takımın yarışmacısı Berkan Karabulut uzun dönemdir Survivor 2018’de yarışacak gibi hazırlıklarına devam etmekteydi.

Yakışıklılığı ile dikkatleri çekecek olan Berkan Karabulut, Fit2Movetr isimli Antereman ve Pilates solonunda da hem yöneticisi hemde sahibidir. Berkan Karabulut bir çok ünlü ile spor salonunda beraber çalışma imkanı bulmuştur. Berkan Karabulut Sercan Badur ile de antrenman yapmıştır. Sahibi olduğu salon vasıtası ile ünlüler ile çalışma imkanı bulmuştur ve belki de Survivor 2018 vasıtası ile dizi sinema sektörüne girmeyi de planlamaktadır.

GİZEM BİRDAL KİMDİR?

Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yarışacağı açıklanan Gizem Birdal basketbol ile ilgileniyor. Gizem Birdal'ın hayatı hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

Yunus Emre Özden, 29.03.1993 istanbul Silivri'de doğdu. 1.85 boyunda, 82 kilo olan yarışmacı halen silivride ikamet ediyor. 2 çocuklu ailenin tek oğluyu olan Survivor Yunus Emre'ni annesi Filiz Özden ev hanımı, babası Kemal Özden ise Silivri – Yenibosna arası hatlarda şoförlük yapıyor. Aaçık öğretim fakültesi ulaştırma lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilolu olduğunu söyleyen yarışmacı, tedavi sonucu aldığım kilolarla çok dalga geçildiği için okul asla sevemediğini ifade ediyor. Bu yüzden tedavisi bitince okul sonrasında şehir stadında koşmaya gitmiş ve 96 kilodan 64 kiloya düşmüş.

17 yaşıma geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başladı. 18-19 yaşında fashion weeklerde çıkmaya başladı.

Modelliğin bir parçasının spor olduğunu söyleyen Survivor Yunus, kum torbası başında uzun saatler geçirmiş. Çocukken hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini ama ailenin engellediğini söylüyor. Daha sonra salona gelen profesyonel kick boxer güreşçi ve karatecilerle yaptığı antrenmanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark etmiş.

Evleneceği kızın babasının daha normal işler yapması için baskı kurmuş. Bu dönemde lise mezunu olması nedeniyle şoförlük yapmış. Sonrasında Silivri'de çeşitli fabrikalarda çalışmış. Geçim sıkıntıları nedeniyle biten evliliğinin ardından MMA dövüşlerine katıldı.

2019'da Türkiye 3.sü, İstanbul 2.si oldu. Yaşadığım yerde çok sevildiğini ve özellikle kız çocuklarına bedava olmak üzere çocuklara dövüşmesini öğrettiğini, modellik ve yardımcı oyunculuk işlerine koşturduğunu söyleyen Survivor Yunus'un bir hayali de aksiyon filmi çekme, dövüş kulüpleri sahibi olma.

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söylüyor. MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu belirtti.