Survivor’da yeni yarışmacılar! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu her hafta olduğu gibi yine nefesleri kesti. Mücadelenin ardından Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunun kazanan takım belli oldu. Survivor yeni bölümde ayrıca yeni yarışmacı heyecanı da yaşandı. Türkiye ve Yunanistan takımına birer yeni yarışmacı katıldı. İşte Survivor'da yaşananlar...

Survivor’da heyecan her bölümde artıyor. Son haftalarda performansı tavan yapan Türkiye Survivor son bölümde erzak ödülünü kazanarak moral bulan güçlenen Türkiye takımı bu sefer dokunulmazlık oyununda istediği performansı sergileyemeyedi. Acun Ilıcalı her iki takıma yeni birer yarışmacı dahil olduğunu açıkladı. Türk takımına Emre Durak yeni yarışmacı oldu. İşte Survivor son bölümde yaşanan tüm ayrıntılar…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU

Acun: Survivor’da yeni bir dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz. Oyuna geçmeden önce takımla görüşmek istiyorum. Bora takımın durumu nasıl şu anda?

Bora: Motivasyonumuz üst seviye, son dönmede dokunulmazlıkları, ödül oyunlarını, erzak oyunlarını kazandık. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz ve yine onlardan birini göndermek istiyoruz.

Hikmet: Takımda moral çok yerinde. Adada moral çok iyi dün karnımız artık tok, bugün de kazanmak istiyoruz.

Survivor dokunulmazlık oyununu Yunanistan kazandı.

Yunanistan: 10 – Türkiye: 6



SURVİVOR'DA YENİ YARIŞMACILAR

Survivor'da dokunulmazlık oyunu öncesinde Acun Ilıcalı sürpriz bir açıklama yaparak her iki takıma da birer yeni yarışmacı dahil olduğunu açıkladı. Türkiye takımına dahil olan yarışmacı Emre Durak oldu. Yunanistan takımına ise eski futbolcu Agusto Ogunsoto dahil oldu.

Türkiye takımına katılan Emre Durak geçtiğimiz sene de Survivor’a sonradan dahil olmuş ancak kısa bir süre kalarak adaya veda etmişti. Acun Ilıcalı tarafından tekrar davet edilen Emre Durak bu kez adada kalıcı olmak istiyor.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU

Murat Ceylan: Arkadaşlar Survivor erzak oyununa hoş geldiniz. Yarışmacıların son zamanlarda en fazla ihtiyaç olabilecek ödül yarışmalarından birini izleyeceğiz. Oyun klasik bir Survivor parkuru.

Survivor ödül oyunu Türkiye takımı kazandı.

Türkiye: 10 – Yunanistan: 8