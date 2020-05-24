Survivor’da Yunus ile Ardahan arasında gergin anlar! Acun Ilıcalı’dan yarışmacılara uyarı!

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümü nefesleri kesti. Yarışmacılar final yolunda artık tüm güçlerini ortaya koyuyor. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununda ise Yunus Emre'nin Barış, Berkan ve Ardahan ile olan kavgası geceye damgasını vuran olaylardan oldu. Acun Ilıcalı, konseyin de gerçekleştiği gecede yarışmacılara kavga sonrası uyarılarda bulundu. İşte Survivor'da bu akşam dokunulmazlığı kazanan takım ve yaşananlar...

Haftanın her günü ekranlara gelen ve milyonların takip ettiği yarışma programı Survivor 2020’de bu akşam gergin dakikalar yaşandı. 2. gitme adayının belirleneceği konsey öncesinde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Oyun içerisinde Yunus Emre’nin önce Barış ile arından Berkan ve Ardahan ile arasında gerginlik yaşandı. Dokunulmazlık oyununda Yasin’de kaybettiği oyun sonrası Sercan’a kum torbasını fırlatması tepki çekti. İşte Survivor’da bu akşam yaşananlar…

2. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor’da bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Yarışmacılar 2. dokunulmazlığı kazanmak için büyük mücadele verdi. Bu akşam oynanan 2. dokunulmazlık ödülünün sahibi 10’a 6’lık skor ile Gönüllüler takımı oldu. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık sembolünü 4’te 4 yapan Nisa’ya verdi.

SURVİVOR’DA YİNE GERGİN DAKİKALAR!

Survivor 2020’de bu akşam dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Dört kişi kalan Ünlüler takımına karşı 7 kişiyle yarışmaya devam eden Gönüllüler ekibi, dokunulmazlığın sahibi olabilmek için parkurda tüm hünerlerini sergiledi. Bu akşamki oyuna ise kavgalar damgasını vurdu. Yunus Emre önce Barış ile sonra Berkan ile kavga etti. Yunus Emre, ardından Ardahan’la da gerginlik yaşayınca Acun Ilıcalı devreye girdi ve yarışmacıları sakinleştirdi.

Yunus Emre önce gönüllüler takımından Survivor Barış sonra gönüllüler takımından Survivor Berkan ile kavga etti. Surivor Yunus Emre, Survivor Barış ve Survivor Berkan tartışmasını takım arkadaşları araya girerek büyümesini engelledi. Survivor 2020’de gergin dolu anlar yaşandı.

Survivor 2020 yeni bölümde Ünlüler takımından Yunus Emre, dokunulmazlık oyununda haftanın en gergin anlarından birine neden oldu. Survivor 85. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyun sırasında Gönüllüler 4-2 önde iken Yunus Emre ile Barış eşleşmesi parkura çıktı. İki yarışmacı arasında kazananı kamera kayıtları belirledi. Bu sırada Barış ile Yunus Emre arasında tartışma başladı. Sercan ise Yunus Emre'yi sakinleştirmek için benche götürmeye çalıştı. Survivor Yunus Emre'nin “Burayı geçmeyin” şeklinde hareketi nedeniyle Berkan da sinirlendi ve üzerine doğru yürümeye başladı. İki taraftan da arkadaşları ikili sakinleştirdi ve birbirinden uzaklaştırdı.

ACUN ILICALI UYARDI

Survivor yeni bölümde haftanın en gergin anlarından biri Yunus Emre ile Ardahan arasında yaşandı. Survivor yeni bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Gönüllüler 5-3 iken Sercan ile Ardahan parkura çıktı. Atışlara aynı anda gelen iki yarışmacı, beş sembolü devirmek için uzun süre uğraştı. Epey uğraştan sonra Sercan, son sembolü devirerek sayıyı kazandı. Ardahan, sinirlenerek tekmelediği şeyin mikrofon olduğu ortaya çıktı. Bu sırada Yunus Emre “Benim de size vurasım geliyor ama işte vuramıyorum mesela” dedi. Bu söze ilk tepkiyi veren Yasin oldu. Sonrasında ise Ardahan “Sen bana mı konuşuyorsun?” dedi. İkili arasında bir anda tansiyon yükseldi. Birbirlerinin üzerine yürüyen Yunus Emre ile Ardahan arasına giren Evrim ile Elif oldu. Bu sırada Acun Ilıcalı devreye girdi ve iki tarafı da sakin olmaları konusunda uyardı.