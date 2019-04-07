Survivor’da Yusuf ve Hikmet kavgası! Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da her dokunulmazlık oyununda olduğu gibi bu hafta da soluksuz takip edildi. Sinirlerin gerildiği, tartışmaların çıktığı dokunulmazlık oyununda kazanan takım, ikinci oyun için büyük avantaj kazandı. Bir Türk yarışmacının veda edeceği hafta iki ekip de takım arkadaşını yazmak istemiyor. Güne damgasını ise Hikmet ve Yusuf arasındaki kavga vurdu. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

Survivor’da Türkiye ve Yunanistan takımlarının birleşerek siyah ve beyaz takımlarının oluşturulmasının ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Seda ve Dalaka’nın oluştuduğu yeni takımların mücadelesi hem dokunulmazlık oyununda hem de ödül oyununda kıyasıya bir mücadele sergiledi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor’da yaşananlar…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU

Acun: Dominik’te haftanın en önemli oyunu, dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz. Bugün ilk defa karışık olarak, yeni takım düzeninde birbiriyle mücadele edecek. Bu hafta kaybeden takımdan 1 Türk yarışmacı adaya veda edecek. Kaderiniz oynanacak oyunlara ve SMS oylarına bağlı.

Sabriye: İngilizce’yi unutmuştum ama şimdi konuşarak yeniden hatırlamaya başladım iyi oldu bu yeni takımlar.

Bora: Zamanla daha iyi olacağız, ben de katkı vermeye başlayacağım oyunlarda. Ada da çok güzel bir etkileşim var. Herkes birbiri ile iletişim kurmaya çalışıyor.

Dokunulmaz oyunun kazananı beyaz takım oldu.

Beyaz takım: 10 Siyah takım:7

HİKMET İLE YUSUF ARASINDA SİNİRLER GERİLDİ

Survivor Türkiye Yunanistan kırk birinci bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda Büşra ve Dalaka’nın mücadelesi sırasında Hikmet ile Yusuf arasında tansiyon yükseldi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU

Murat Ceylan: Yeni bir ödül oyununa hoşgeldiniz. Sude yeni takımda son durum ne?

Sude: İlk oyunu kaybetmettik ama erzak oyunun kazanmak çok önemli bizim için çünkü bu haftayı rahat geçirmemizi sağlayacak.

Bora: Biz de iyi bir enerji yakaladık. Fakat bugün hafif bi sakatlığım nedeniyle oyunda yer alamıcam umarım kazanmayı başarırız yine.

Survivor’da ödül oyunun beyaz takım kazandı.

Beyaz Takım: 10 Siyah Takım: 9

SURVİVOR ADASINDA KONUŞULANLAR

Hikmet: Hep beraber çok iyi bir takım oldu. Yunanistan takımından gelen arkadaşlarla da çok iyi adapte olduk. Karşı taraf da kendine rüya takım diyor.

Sabriye: Onlara o zaman Sweat Dreams “tatlı rüyalar”

Hikmet: Şu ilk dokunulmazlığı alalım ondan sonra onlara tatlı rüyalar deriz.