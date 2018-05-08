Survivor’daki dolu tabaklar kafa karıştırdı!

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Yarışmayı 10-4 kazanan All Star takımı kendileri için özel olarak hazırlanmış sofraya otururken oldukça mutlu ve heyecanlı görünüyordu. Zeki Müren müzikleriyle renklenen gecede yarışmacılara et yemeğiyle birlikte bulgur pilavı ve yoğurttan oluşan bir menü sunuldu. İştahlı bir şekilde masaya oturan yarışmacılardan bazılarının tabaklarında yemek bırakması ise ekranları karşısında o anları izleyenlerin kafasını karıştırdı. Adada verilen yemek ödüllerine karşı duyulan heyecana rağmen tabaklarda yemek kalması yarışmacıların eskisi gibi acıkmadıkları şeklinde yorumlandı.