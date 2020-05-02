Survivor’dan elenen isimler iki hafta içinde Türkiye’ye dönecek

Corona virüsü salgını nedeniyle tüm dünyada uçuşların kapatılmasından dolayı Survivor’dan elenen Gizem Birdan, Parviz Abdullayev, Ezgi Hocaoğlu, Burak Yurdugör, Ceyhun Uzun, Meryem Kasap da Türkiye’ye dönemiyordu. TV8’in canlı yayınına bağlanan yarışmacılardan Meryem, ülkeye ne zaman döneceklerini açıkladı.

Bir süredir Acun Medya’nın ayarladığı otelde kaldıklarını açıklayan Meryem, “Bizim uçağımız 10-15 Mayıs arası olarak görünüyor. Ancak kesin değil. Biz burada çok eğleniyoruz. Dizimdeki sakatlık sürüyor. Bu nedenle tedavi olabilmek için Türkiye’ye dönmek istiyorum” dedi.

Bundan sonra elenecek kişinin Ardahan olduğunu iddia eden Meryem, “Bence Ardahan da bizim uçağa yetişir” diye konuştu.



‘ÖZEL BİR ALANDAYIZ’

Acun Ilıcalı da geçtiğimiz günlerde TV8’deki programa bağlanarak, şöyle demişti: “Survivor çekimleri için Dominik’te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Biz özel bir alandayız. Burası milli park alanı, dışarıdan ve içeriden giriş yok. Bizim bulunduğumuz bölgeye iki güvenlik alanından geçerek ancak girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık. Macaristan televizyonuna da Survivor çekiyoruz. O nedenle son olarak Macar yarışmacılar geldi ve 14 gün karantinada tuttuk. Şu anda Dominik’e giriş çıkışlar kapatıldı.”