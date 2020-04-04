Survivor’dan elenen yarışmacılar Türkiye’ye dönemiyor

Dominik'ten döndükten sonra 14 gün karantinada kalan Hakan Hatipoğlu, sunuculuk yaptığı Survivor Panorama'da Survivor'dan diskalifiye olan ya da elenen Ceyhun Uzun, Burak Yurdugör ve Meryem Kasap'ın Türkiye'ye dönemediklerini, hâlâ adada bulunduklarını söyledi.

Survivor çekimlerinin yapıldığı Dominik’ten döndükten sonra 15 gün boyunca ailesinden uzak bir yerde karantinada kalan Hakan Hatipoğlu, Survivor Panorama programına da dönüş yaptı. Survivor’dan diskalifiye edilen ve elenen yarışmacıların akıbeti hakkında konuşan Hatipoğlu, Gönüllüler takımında elenen Ceyhun Uzun ve Burak Yurdugör ile sakatlık nedeniyle diskalifiye olan Meryem Kasap’ın halen adada kaldıklarını söyledi.

‘GELMELERİ MÜMKÜN DEĞİL’

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Dominik’in giriş ve çıkışlarının kapatıldığını hatırlatan Hatipoğlu, “Gelemiyorlar, dışarıdakilerle de bir takım kurulabilir. Dominik’ten buraya gelinmesi mümkün değil’ dedi.

ACUN DA AÇIKLAMIŞTI

Acun Ilıcalı da geçtiğimiz günlerde telefonla TV8’deki programa bağlanarak, “Survivor çekimleri için Dominik’te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Biz özel bir alandayız. Burası milli park alanı, dışarıdan ve içeriden giriş yok. Bizim bulunduğumuz bölgeye iki güvenlik alanından geçerek ancak girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık. Macaristan televizyonuna da Survivor çekiyoruz. O nedenle son olarak Macar yarışmacılar geldi ve 14 gün karantinada tuttuk. Şu anda Dominik’e giriş çıkışlar kapatıldı” demişti.