Survivor’dan heyecan dorukta! Cemal Can acı içinde kaldı, Yunus Emre oyundan atıldı… İşte dün akşam Survivor’da yaşananlar

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor’da dün akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dün akşama, omuzundan sakatlanan Cemal Can’ın çığlıkları damga vurdu. Survivor yeni bölüm fragmanında da ilginç şeyler yaşandı. İşte Survivor ile ilgili son bilgiler…

Survivor 2020'nin bu akşamki yeni bölümünde dokunulmazlık (erzak ödülü) oyunu oynandı. 4 kişi kalan ünlüler takımı ile 7 kişi kalan gönüllüler takımı ödül için mücadele etti. Bu akşamki dokunulmazlık ödülünü kazanan takım 10'a 5'lik skor ile Gönüllüler takımı oldu. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı ise bu oyun ardından resmen bitmiş oldu. Bu hafta ünlülerden bir kişi elenecek ve yeni takımlar belirlenecek.

CEMAL CAN ACI İLE SAKATLANDI

Dün akşama damga vuran olaylardan biri de Cemal Can'ın sakatlanması oldu. Yunus Emre ile yarışan Cemal Can parkurda omuzundan sakatlandı ve acı dolu çığlıklarıyla adayı inletti. Cemal Can'a adanın doktoru Metin Kuş müdahale etti ve Cemal Can tekrar yarışmaya döndü.



YUNUS EMRE İLE ACUN ARASINDA GERGİNLİK

Survivor'un bu akşam yayınlanacak bölümünün fragmanında ilginç anlar yaşanadı. Agresif tavırlarından dolayı birçok kez Ilıcalı tarafından uyarılan Yunus Emre, Berkan'la tartışırken “Senin gibi efendileri ben iki parmağımla cebimden çıkarıyorum” dedi.. Bu sözlerden sonra sinirlerine hakim olamayan Acun Ilıcalı, “Yunus Emre dikkatlice beni dinle. Sen kötü kelimeler kullanıyorsun. Kötü kelime kullanamazsın. Bunu anlamıyor musun sen?” diyerek yarışmacıyı uyardı. Ancak Yunus Emre'nin bu uyarı karşısında gülmesi Acun'u kızdırıyor. Ilıcalı, “Hiç anlamış gibi değilsin. Anlattığımızdan da bir şey anlamıyorsun” diyerek Yunus Emre'yi oyundan ihraç ediyor.