Survivor’dan kim elendi? Survivor 2020’de adaya veda eden isim belli oldu!

Survivor finaline 1 haftadan az kala yarışmadan elenen isimler şaşırtmaya devam ediyor. Sercan, Berkan ve Yasin'in eleme adayı olduğu Survivor'da bir yarışmacının daha vedası ile adada kalan kişi sayısı 5'e düştü. Peki Survivor’da kim elendi? Survivor’da son ödül oyununu kim kazandı?

Survivor’da elenen ismin belli olduğu son bölümde, ayrıca son kez ödül oyunu oynandı. Cemal Can, Sercan ve Yasin’den oluşan mavi takım ile Barış, Berkan ve Elif’ten oluşan kırmızı takım kazanmak için tüm güçleri ile mücadele etti. Ödül oyunu ardından ise ada konseyi yarışmaya veda eden isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. İşte Survivor 2020’de elenen isim…

SURVİVOR’DA ELENEN YARIŞMACI: SERCAN YILDIRIM

Survivor 2020'nin son bölümüne girilirken bu akşam bir isim daha adaya veda etti. Survivor 2020 şampiyonu olmak için yola çıkan yarışmacılardan Berkan, Sercan ve Yasin eleme adayı olarak belirlenmişti. Eleme konseyinde en az oyu alarak Survivor 2020'ye veda eden isim Sercan Yıldırım oldu.

Sercan Yıldırım: ” Burada tartışsak da kavga etsek de her bir yarışmacı arkadaşımı ayrı ayrı seviyorum. Hepsine başarılar diliyorum”

Acun Ilıcalı: ” Üzgün müyüm üzgünüm. Bence daha da ileri gitmeyi hak eden biriydin. Ama takdir halkımızın”



SURVİVOR'DA SON ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da finale son bir hafta kala bu akşam sezonun son büyük ödül oyunu oynandı. Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları son ödül oyununu kazanabilmek adına parkurda mücadele etti. Denizde oynanan ödül oyununda ödül olarak katamaran, parti ve otel olarak açıklandı. Survivor 2020'nin son ödül oyununu 10'a 3'lük skor ile Mavi Takım (Cemal Can, Sercan, Yasin) kazanmayı başardı. Yarışmacılar ödülün keyfini doyasıya çıkardı.

YASİN'DEN EVRİM'E YILAN HEDİYESİ

Bu akşamki ödül oyununu kazanan yarışmacılardan Yasin, ödül olarak verilen alışveriş esnasında Evrim'e de hediye aldığını söyledi. Yasin Evrim'e oyuncak yılan hediyesi aldığını gösterirken, Cemal Can ile birlikte Evrim'e yönelik esprili gönderme yaptı.

Yasin : “Evrim'i atma bana. Evrim bırak peşimi”

BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

13 ve 14 Temmuz'da büyük final gerçekleştirilecek. İki gün sürecek final programında ilk gün yarışmadan geçmiş görüntüler paylaşılacak ve sürprizler yer alacak. 14 Temmuz'da Survivor 2020'nin şampiyonu belli olacak. Final öncesinde son ikiye kalan yarışmacılar Acun Ilıcalı ile birlikte uçak seyahati ile İstanbul'daki büyük finale gelecek.