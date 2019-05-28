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Survivor’ın efsaneleri geri döndü! Ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor’ın efsaneleri geri döndü! Ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor Türkiye Yunanistan'da iz bırakan eski yarışmacılar Adem Kılıççı, Çağan Atakan Arslan, Damla Can, Hakan Hatipoğlu, Nagihan Karadere ve Ogeday Girişken 4 günlüğüne adaya gelerek yeni yarışmacılar ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen oyunlarda Çeşme ödülünü Siyah Beyaz takım kazanmıştı. Yarışmacılar son bölümde Mykonos tatili ödülü için mücadele etti.
Magazin 28 Mayıs 2019 - 00:10

Survivor Türkiye Yunanistan’da Çeşme ödülünü kazanan yarışmacılar gözünü Mykonos ödülüne dikti. İlk iki oyunda Survivor’a yeniden ısınan yıldız isimler nefes kesen bir oyun sergiledi. 9-9’a gelen oyun Ogeday’ın müthiş atışlarıyla son buldu. Oyunun birinci turunu Survivor Yıldızları kazandı.

OGEDAY: BU ÇOCUK BAYRAKTA KAYBETMİYOR

Ödül oyununda skor 9-9’a geldi takımlar bayrak yarışında karşı karşıya geldiler. Nefes kesen mücadelede atışlarda Afroditi ile Ogeday karşı karşıya geldi. Ogeday başarılı atışlarıyla sayıyı takımına kazandıran isim oldu…

 

DAMLA’DAN MURAT CEYLAN’A ÖVGÜ

Oyun öncesi seremonide söz alan Damla, Murat Ceylan’ın Survivor’da sunucu olarak yer almasından övgüyle bahsetti…

 

Oynanan ödül oyununda bayrak yarışında mücadele etmek isteyen Afroditi, kaybedilen oyunda mağlubiyetin sebebi olarak gösterildi. Afroditi’yi eleştiren Büşra, Afroditi’nin bencil olduğunu söyledi. Siyah ve Beyaz takımın oyuncularından bir kısmı Afroditi suçladı, ancak Afroditi hakkını arayacağını söyledi.

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