Survivor’ın son ödül oyununu kimler kazandı?

Survivor'da son oyun oynandı! 5 aydır devam eden yarışma Cuma akşamı final yapacak ve şampiyon belli olacak. Yarışmacılar son bölümde son oyunu oynadı ve Dominik'e veda etti. Ödül ise gelmiş geçmiş en güzel ödül oldu. Yarışmacılar Dünya Kupasına gitmeye hak kazandı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

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Survivor’da yarı finale Anıl ile Hilmi Cem kalmıştı. Yarışmacılar Kıbrıs’a gitti. Son oyun oynandı, duygusal anlar yaşandı. Şimdi ise merak edilen yarı finalde hangi yarışmacıların eleneceği… Alp Kırşan ödülü açıkladı “Kazananı farklı bir rotadan göndereceğim. Sizi buradan alıyoruz KKTC’ye giderken bir turnuvaya gideceksiniz. Ödülünüz Dünya Kupası. 3 yarışmacı Dünya Kupası’na gidecek ve televizyon kazanacak.” dedi.

Anıl: İlk Survivor’umda yarı finale kaldım. Tırnaklarımla kazıyarak bu güne geldim. Gurur duyuyorum. Yaşadığım duyguya edebiyatım yetmez.

Nagihan: Çok önemli bir oyunu kaybettim. Fırsatlar elimden kaçtı. Kaybettim. Elime geçen fırsatları değerlendiremedim. Dünya başıma yıkıldı. En azından final koltuğuna oturabilirim diye emek veriyorum.

Damla: Üzgünüm tabi. İstediğim bir oyundu. Başarısız olduğum için üzgünüm. Elimde olan fırsatı değerlendiremediğim için üzgünüm. Birçok nedenim var. Dokunsalar ağlayacağım mutsuzum.

Adem: Maalesef nasip olmadı. Hakkımızda hayırlısı olsun.

Alp Kırşan: Ödül oyununa hoş geldiniz. Son ödül oyunu. Bundan sonra sizi Kıbrıs’a göndereceğim. Ama eliniz boş gitsin istemiyorum. Kazananı farklı bir rotadan göndereceğim. Sizi buradan alıyoruz KKTC’ye giderken bir turnuvaya gideceksiniz. Ödülünüz Dünya Kupası. 3 yarışmacı Dünya Kupası’na gidecek ve televizyon kazanacak.

Ödülü kazanan isim; Nagihan seçtiği iki isim ise Damla ve Anıl.