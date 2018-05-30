Survivor’ın yakışıklı yarışmacısı Murat Ceylan’dan aşk pozu!

Survivor'da ödül oyununu kazanarak İstanbul'a gelen Murat Ceylan, sevgilisi Lera Marchuk ile dudak dudağa poz verdi. Murat Ceylan, daha önce de Survivor'a katılmış performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

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Geçen günlerde büyük ödülü kazanan Gönüllüler ekibi İstanbul’a geldi.Murat Ceylan sevgilisi Lera Marchuk ile buluşup romantik pozlar verdi. Birbirine çok yakışan çiftin pozu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Survivor’da yarışan Murat Ceylan sevgilisine olan hasretini sürekli dile getiriyordu. Ödülü kazanıp soluğu İstanbul’da alan Murat, sevgilisiyle romantik anlar yaşadı. Murat’ın sevgilisi Lera Marchuk Instagram’da dudak dudağa pozlarını paylaştı.

LERA MARCHUK KİMDİR?

Lera Marchuk, Ukrayna’nın başkenti Kiev'de yaşamını sürdürüyor. Kendi ülkesinde tanınan bir model olan Lera Marchuk, Instagram hesabından paylaştığı özel pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. 2016 yılından bu yana Survivor ile ismini duyurduktan farklı alanlarda kendisini gösteren Murat Ceylan ile aşk yaşıyor. Genellikle moda paylaşımlarında bulunan Lera Marchuk, Murat Ceylan ile çekilmiş fotoğraflarını da sık sık instagram üzerinden yayımlıyor.