Survivor’un yeni yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu kimdir? Survivor Ezgi hangi takımda?

Survivor'da art arda yaşanan sakatlıkların sonrası yeni yarışmacılar gelmeye devam ediyor. Survivor'a son olarak katılan yarışmacılardan biri de Ezgi Hocaoğlu oldu. Ünlüler takımında yer alan Survivor Ezgi kimdir merak konusu oldu. İşte Survivor Ezgi hakkında merak edilenler...

Survivor’da yeni isimler takımlara katılmaya devam ediyor. Yarışmaya katılan isim ise Ezgi Hocaoğlu oldu. İşte hakkında merak edilenler…

SURVİVOR EZGİ HOCAOĞLU KİMDİR?

Kendisi jimnastik ile ilgilenmektedir. Bu sezon sürekli olarak yarışmaya jimnastik yapan isimlerden alınmaya devam ediliyor. Acun Ilıcalı'nın ilerleyen günlerde bu isimi çağırarak duyurması belirtiliyor. Yarışmacının hayatı hakkında henüz bilgi bulunmuyor ancak kısa süre içerisinde hakkında bilgiler geldikçe sizlere duyurmaya devam edeceğiz.