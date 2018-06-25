“İki kadına aşık döneceğim” | Survivor’da dün akşam kim elendi? İşte Survivor 2018’den elenen isim…

Survivor 2018'in sonuna doğru yaklaşırken bir eleme daha gerçekleşti. Eleme adayları olan Turabi, Damla, Hakan ve Anıl arasından bir kişi daha elendi. Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı da son bölümde belli oldu. İşte Survivor 2018 son bölümden detaylar...

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Survivor’da Kıbrıs finaline sayılı günler kaldı. Survivor’da 7 yarışmacıdan biri adaya veda etti. Son bölümde SMS oylaması ile elenen isim belli oldu. Hakan Survivor’a veda etti. Survivor’da Nagihan, Damla, Hilmicem, Anıl, Turabi ve Adem finale kalmak için kıyasıya mücadele edecek.

ELENEN İSİM: HAKAN

Survivor’da bu akşam elenen isim büyük finale ve hayallerine veda etti. Büyük final öncesi yapılan son elemede Anıl, Turabi, Hakan ve Damla arasından bir isim hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Gerçekleşen halk oylamasıyla birlikte Survivor’da büyük finale ve hayallerine veda eden isim Hakan oldu. Hakan arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra adaya veda etti.



“İKİ KADINA AŞIK DÖNECEĞİM”

Survivor’da Hakan Hatipoğlu arkadaşlarıyla veda etmeden önce son konuşmasını yaparak “Çok iyi sezon geçirdiğm düşünüyorum. Burada çok yakın dostlarım oldu. Hayatımın en büyük sürprizini aldım. İstanbul’a en güzel ödülle gittim ve baba olacağımı öğrendim. Buraya bir kadına aşık geldim, 2 kadına aşık döneceğim” şeklinde konuştu.

“CUMA AKŞAMI BÜYÜK FİNAL VAR”

Acun: Neden 6 kişi gidiyorsunuz? Sebebi Turabi'nin sakatlığı. Finale giden yolda bir yarışmacı sakat olursa başka bir yarışmacıya haksızlık olmasını istemiyoruz. O yüzden sayıyı 6'ya çıkardık. Hangi taraftan bakarsanız dezavantaj söz konusu değil. 6 isimler gidiyoruz Kıbrıs'a. İki isim çarşamba günü elenecek. Geri kalan ikisi Perşembe akşamı elenecek. Cuma akşamı büyük final var.

ADA KONSEYİNDE NELER KONUŞULDU?

Acun Ilıcalı: Bir eleme konseyinde birlikteyiz. Dört aday var. Karşımdaki 7 yarışmacının 4'ü aday. Survivor'daki son sürprizi açıklamam gerek. Dominik'te yaşadığınız son sürpriz olacak. Şuanda Dominik'teki son konseydesiniz. Bu da şu demek. 6 yarışmacı birden Kıbrıs'taki büyük finalde olacaksınız. Bu akşam son eleme olacak. Kalan 6 yarışmacı KKTC'deki büyük finalde yer alacak. Bunun sebebini elemeden hemen sonra açıklayacağım. Ama bundan sonra ne olacağını anlatabilirim.



6 yarışmacı var. Yarı final oyunları yarın ve öbür gün olacak. İki yarışmacımız direk yarı finale çıkacak. Bunlar kim olacak önce birinci oyun daha sonra ikinci oyun. Bu iki isim yarı finale çıkacak. Kalan 4 yarışmacının ikisi ilk oylamada elenecek. Kalan 2 yarışmacı yarı finale çıkacak. Kalan 4 yarışmacı SMS'e çıkacak 2'si yarı finalde olacak.

Hakan: Çok güzel bir sistem. Geri kalanlar için gerçekten güzel bir avantaj. Burada herkes Kıbrıs'ı hak etti.

Hilmi Cem: Hakkaniyetli bir sistem. Ama iki tane çok önemli iki oyun var. Şampiyon olmak isteyenler için büyük bir velinimet.

Damla: Mükemmel bir sistem, çok sevindim. Herkes çok mücadele verdi. En çok üzülen şimdi elenen olacaktır. Umarım kalırım. Kıbrıs'a gitmeyi çok istiyorum.

Anıl: Veda eden için çok zor olacak. Bu zamana kadar geldim. Tek Gönüllü yarışmacı kaldım. Bir kere potaya girdim umarım bunu da atlatırım.

Nagihan: Büyük bir sürpriz. Çok heyecanlıyım.

Adem: Yine güzel bir sürprizle geldiniz.

Acun: Hayatımda ilk defa favorisi olmayan bir Survivor yaşıyoruz. O kadar değerli yarışmacılar varki hepinize saygı duyuyorum. Şimdi sıra performans ödüllerine geldi. Ödül, köfte dürüm ve ayran. Erkeklerde; Hilmi Cem. Kadınlarda; Damla.