Susan Sarandon’dan David Bowie itirafı: “Ölmeden bir hafta önce konuştuk”

Susan Sarandon Açlık (The Hunger) filminde bir araya geldiği ve yakınlaştığı David Bowie'yi hatırlarken, Bowie ölmeden sadece bir hafta önce konuştuklarını anlattı.

2016 yılında hayatını kaybeden David Bowie, Susan Sarandon’ın hayatına giren isimlerden biri. Sarandon yakın zamanda The Mail on Sunday’s You dergisine verdiği bir röportajda efsane isimle ilgili dikkat çeken bir anısını anlattı.

Bowie ve Sarandon’un son buluşması, Bowie ölmeden bir ay önce, Aralık 2015’te Lazarus’un New York galasında gerçekleşmiş. Sarandon, bu karşılaşmadan sonra bir kez daha konuştuklarını, ancak net bir şekilde hatırlamadığını söylüyor.

Bowie ve Sarandon’ın son telefon görüşmesi, Yunanistan’ın Midilli adasını ziyaret ederken gerçekleşmiş:

“Uyuyamıyordum, bu yüzden oldukça güçlü bir uyku ilacı aldım. David’in beni aradığına dair bir rüya gördüm. Daha sonra, ‘Beni gerçekten aradı mı?’ diye düşündüm. Telefonuma baktım ve onun ismi vardı. Ama bu konuşmayı hatırlamıyorum. Bir hafta sonra da öldü. Hepsi çok sinir bozucu.”

