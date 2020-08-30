Süt Kardeşler konusu ve oyuncuları: Süt Kardeşler filmi ne zaman çekildi?

Osmanlı’da bahariye eri Ramazan ve Şaban’ın maceralarını anlatan Süt Kardeşler, Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor. Peki Süt Kardeşler ne zaman çekildi? İşte konusu ve oyuncuları…

Süt Kardeşler, 1976 yılında çekilen ve halen ilgi gören Yeşilçam filmlerimizden. Süt Kardeşler filminin konusu ve oyuncuları şu şekilde…

SÜT KARDEŞLER KONUSU

Filmde, Osmanlı zamanında bahriye eri olan Ramazan ve Şaban'ın maceraları anlatılır. Şaban bir gün sütannesi Melek'ten kendisini İstanbul'a davet eden bir mektup alır. Melek, konağa gelen Ramazan’ı sütoğlu Şaban zanneder. Ağabeyi Hüsamettin’den çekinen Melek, Ramazan’ın damadı olduğunu söyler. Evdeki yanlış anlaşılmalar devam ederken, ev halkı geceleri Gulyabani görmeye başlar. Gulyabani korkusuyla ev halkı daha da yakınlaşır. Tam da bu sırada gerçek damat çıkagelir.

SÜT KARDEŞLER OYUNCULARI

Kemal Sunal Sütoğlan Şaban

Halit Akçatepe Emir Eri Ramazan

Ayşen Gruda Emine

Feridun Çölgeçen Sarraf Efendi

Dinçer Çekmez Çavuş

Ergin Orbey Damat Bayram