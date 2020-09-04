Suzan Kardeş kimdir? Suzan Kardeş nereli ve kaç yaşında?

Suzan Kardeş, 1960 doğumludur. Profesyonel çalışma hayatına 1982’de Hürriyet Gazetesi’nin fotoroman çekimlerinin ve Şan Tiyatrosu’ndaki oyuncuların saç ve makyajlarıyla başlayan Suzan Kardeş hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Suzan Kardeş nereli ve kaç yaşında?

SUZAN KARDEŞ’İN BİYOGRAFİSİ

Türk makyöz, şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş, 15 Nisan 1960 tarihinde Kosova’nın Mitroviça şehrinde dünyaya gelmiştir. Profesyonel çalışma hayatına 1982 yılında Hürriyet Gazetesi'nin fotoroman çekimlerinin ve Şan Tiyatrosu'ndaki oyuncuların saç ve makyajlarıyla başladı. 1988 yılından itibaren çok sayıda sinema ve reklam filmi ile dizinin sanat ekibinde makyöz ve kuaför olarak görev almıştır.

MÜZİK KARİYERİ

1992 yılında Bekriya adında bir “meyhane” açarak 12 yıl boyunca işletti. Meyhanede mikrofonsuz olarak söylediği, akustik Rumeli türküleriyle eski dönem Bosna sevdalinkalarından yola çıkarak, Sezen Aksu’nun da desteğiyle Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı. 1995 yılından başlayarak Beşiktaş Kültür Merkezi’nin saç ve makyaj çalışmaları görevini yapmaya başlayan Suzan Kardeş, Türkiye İş Bankası reklamlarında oyuncu Haluk Bilginer’e yaptığı Atatürk makyajı ile ses getirmiştir.

DİZİLERDE VE FİLMLERDE ROL ALDI

1990 yılından itibaren birçok film ve dizide de rol alan Suzan Kardeş, Çocuklar Duymasın dizisinde Kükrek Kadriye, 2012'den beri yer aldığı Seksenler dizisinde Fato Ana'yı canlandırmıştır.

Albümleri:

Bekriya (2007)

Bekriya II – Balkania (2008)

Makyaj Odası Şarkıları (2009)

Bekriya 1 & Bekriya 2 & Ninno (2010)

Bekriya III – Bal ve Kan (2011)

Bekriya VI – Bekri (2012)

Yarım Hava Çalsana (2013)

Şişede Bade Durmaz (2015)

Suzan Kardeş’in yer aldığı bazı tiyatro oyunları:

7 Kocalı Hürmüz / Havva – 2017

Deli Cesareti / Oyuncu – 2016

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? / Saç & Makyaj – 1999

Suzan Kardeş’in rol aldığı diziler:

Seksenler (Fato, 2019)

Çocuklar Duymasın (Kadriye, 2018)

Ayrılsak da Beraberiz (Hurinur, 2015)

İnsanlar Alemi (Konuk Sanatçı, 2012)

Seksenler (Fato Ana, 2012-2019)

Muhteşem Yüzyıl (Sejdefu majka Budjase, 2011)

Mavi Kelebekler (Jovana, 2011)

Bir Demet Tiyatro (Pencereden Bakan Kadın, 1995)

Suzan Kardeş’in rol aldığı filmler:

Geçmişteki Sır (Farka, 2017)

Nadide Hayat (Nadidenin Arkadaşı, 2015)

Yapışık Kardeşler (Hacı Nine, 2014)

Aşk Oyunu (Nezahat, 2014)

Toprağın Çocukları (Melek, 2011)

Hayde Bre (Avuş, 2010)

Osmanlı Cumhuriyeti (Zerafet Bacı, 2008)

Organize İşler (Mefrika Hanım, 2005)

Berdel (Cennet, 1990)

Makyöz:

Tolgshow 2018

Arkadaşım Hoşgeldin – 2014

Benim Annem Bir Melek – 2008

Osmanlı Cumhuriyeti – 2008

Atatürklü İş Bankası reklamı – 2007

Komedi Dükkanı – 2006

Hokkabaz – 2006

Bir Demet Tiyatro – 2006

Beynelmilel – 2006

Gen – 2005

Organize İşler – 2005

Hürrem Sultan – 2003

Bekarlar – 2003

Aşk ve Gurur – 2002

Güneş Yanıkları – 2000

Bir Demet Tiyatro – 1997

Dönersen Islık Çal -1993

Tatlı Betüş -1993

Seni Seviyorum Rosa – 1992