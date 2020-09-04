Suzan Kardeş kimdir? Suzan Kardeş nereli ve kaç yaşında?

SUZAN KARDEŞ’İN BİYOGRAFİSİ
Türk makyöz, şarkıcı ve oyuncu Suzan Kardeş, 15 Nisan 1960 tarihinde Kosova’nın Mitroviça şehrinde dünyaya gelmiştir. Profesyonel çalışma hayatına 1982 yılında Hürriyet Gazetesi'nin fotoroman çekimlerinin ve Şan Tiyatrosu'ndaki oyuncuların saç ve makyajlarıyla başladı. 1988 yılından itibaren çok sayıda sinema ve reklam filmi ile dizinin sanat ekibinde makyöz ve kuaför olarak görev almıştır.
MÜZİK KARİYERİ
1992 yılında Bekriya adında bir “meyhane” açarak 12 yıl boyunca işletti. Meyhanede mikrofonsuz olarak söylediği, akustik Rumeli türküleriyle eski dönem Bosna sevdalinkalarından yola çıkarak, Sezen Aksu’nun da desteğiyle Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı. 1995 yılından başlayarak Beşiktaş Kültür Merkezi’nin saç ve makyaj çalışmaları görevini yapmaya başlayan Suzan Kardeş, Türkiye İş Bankası reklamlarında oyuncu Haluk Bilginer’e yaptığı Atatürk makyajı ile ses getirmiştir.
DİZİLERDE VE FİLMLERDE ROL ALDI
1990 yılından itibaren birçok film ve dizide de rol alan Suzan Kardeş, Çocuklar Duymasın dizisinde Kükrek Kadriye, 2012'den beri yer aldığı Seksenler dizisinde Fato Ana'yı canlandırmıştır.
Albümleri:
Bekriya (2007)
Bekriya II – Balkania (2008)
Makyaj Odası Şarkıları (2009)
Bekriya 1 & Bekriya 2 & Ninno (2010)
Bekriya III – Bal ve Kan (2011)
Bekriya VI – Bekri (2012)
Yarım Hava Çalsana (2013)
Şişede Bade Durmaz (2015)
Suzan Kardeş’in yer aldığı bazı tiyatro oyunları:
7 Kocalı Hürmüz / Havva – 2017
Deli Cesareti / Oyuncu – 2016
Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? / Saç & Makyaj – 1999
Suzan Kardeş’in rol aldığı diziler:
Seksenler (Fato, 2019)
Çocuklar Duymasın (Kadriye, 2018)
Ayrılsak da Beraberiz (Hurinur, 2015)
İnsanlar Alemi (Konuk Sanatçı, 2012)
Seksenler (Fato Ana, 2012-2019)
Muhteşem Yüzyıl (Sejdefu majka Budjase, 2011)
Mavi Kelebekler (Jovana, 2011)
Bir Demet Tiyatro (Pencereden Bakan Kadın, 1995)
Suzan Kardeş’in rol aldığı filmler:
Geçmişteki Sır (Farka, 2017)
Nadide Hayat (Nadidenin Arkadaşı, 2015)
Yapışık Kardeşler (Hacı Nine, 2014)
Aşk Oyunu (Nezahat, 2014)
Toprağın Çocukları (Melek, 2011)
Hayde Bre (Avuş, 2010)
Osmanlı Cumhuriyeti (Zerafet Bacı, 2008)
Organize İşler (Mefrika Hanım, 2005)
Berdel (Cennet, 1990)
Makyöz:
Tolgshow 2018
Arkadaşım Hoşgeldin – 2014
Benim Annem Bir Melek – 2008
Osmanlı Cumhuriyeti – 2008
Atatürklü İş Bankası reklamı – 2007
Komedi Dükkanı – 2006
Hokkabaz – 2006
Bir Demet Tiyatro – 2006
Beynelmilel – 2006
Gen – 2005
Organize İşler – 2005
Hürrem Sultan – 2003
Bekarlar – 2003
Aşk ve Gurur – 2002
Güneş Yanıkları – 2000
Bir Demet Tiyatro – 1997
Dönersen Islık Çal -1993
Tatlı Betüş -1993
Seni Seviyorum Rosa – 1992