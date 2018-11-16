Suzen Kardeş, Minik Serçe’yi bekliyor

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Okan Bayülgen’in ‘Kabareden Naklen Okan Bayülgen’ programına konuk olan Suzan Kardeş, yeni bir albüm planladığını, ancak çalışmalara başlayamadığını belirterek, “Çünkü bu kış Sezen Aksu'nun çıkaracağı bir albüm için hazırlanıyorum. O yüzden onu biraz erteliyoruz zaten ölmeye de niyetim olmadığı için çok yapacağım” dedi. Okan Bayülgen’in “Peki, acaba niçin albüme Sezen Aksu hazırlanmıyor da albüme sen hazırlanıyorsun?” sorusuna cevap veren Kardeş, “Çünkü, her şeyin bir zamanı var… O hazırlıyor, biz gidiyoruz, hazırlanıyor çalınıyor, sözler yazılıyor, müzikler yapılıyor” dedi.

Aynı zamanda makyaj sanatçısı da olan Suzan Kardeşler en unutulmaz hatırasını ise şöyle anlattı:

“Haluk Bilginer'e bir reklam filmi için ‘Atatürk’ makyajı yaptık. “Çok sevdiğim bir işti o benim için. Ben orada çok gururlanmıştım çünkü yan tarafta da bir okul vardı. Haluk Bilginer o makyajıyla, tam da cuma günü tören zamanı, çocukların yanına gitti. Çocuklar şoka girdi. O da çok heyecanlıydı. Bir banka reklamıydı ve çok gururlandığım bir işti. Haluk Bilginer için bir takım şeyler yapılmış daha önce ama çekimlere bir gün kala Haluk Bilginer, ‘Ne olur Suzan'ı çağırın, dayanamıyorum ben artık’ demiş. Gururlandım o gün gittim ve ertesi gün sete başladık.”