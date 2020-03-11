Sylvester Stallone, Corona virüsüne eldivenle tedbir aldı

ABD'de 26 kişinin can aldığı Corona virüsü nedeniyle, ünlü isimler de tedbiri elden bırakmıyor. Sylvester Stallone da Corona virüs korkusuyla kendini güvence altına alan ünlülerden biri oldu.

Şu sıralar yeni süper kahraman filmi Samaritan ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sylvester Stallone, markette alışveriş yaparken görüntülendi.

Beverly Hills’te eldivenlerle alışveriş yaparken fotoğraflanan oyuncunun virüse karşı aldığı önlem ise dikkat çekti.

Ödeme yapmak için kasada ürünlerle temas eden Stallone, muayene eldivenleri kullandı.

73 yaşındaki ünlü oyuncu emekli bir süper kahramanı canlandırdığı yeni filmi Samaritan’ın çekimleri Atlanta’da devam ediyor. Film, savaşta yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın kaybolmadığını öğrenen bir gencin hikayesini anlatacak.