Taciz mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay’ın nişanlısıyla video paylaştı

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve sonrasında suç duyurusunda bulunarak "Beyefendinin asistanı nişanlıma 50 bin lira para teklifinde bulundu" demişti. Instagram hesabından paylaşım yapan Erbil, Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'le videosunu paylaşarak olayın çözüldüğü mesajını verdi. Ronay ise buna çok sinirlenerek "Erkekler kendi aralarında anlaşmış. Sanırım artık nişanlım değil" dedi.

Sozcu.com.tr

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Ece Ronay, klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil tarafından tacize maruz kaldığını söyleyerek şovmenin kendisine “Bu gece yanında uyumak istiyorum” şeklinde attığı mesajları ifşa etmişti.

50 BİN TL’LİK “SUS PAYI”

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulunan Ronay, adliye çıkışı yaptığı konuşmada ise “Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak 50 bin lira para teklifinde bulundu” demişti.

“OLAY KAPANDI” MESAJI VERDİ

Mehmet Ali Erbil, bu kez Instagram hesabından paylaşımda bulunarak Ece Ronay’ın nişanlısı Mehmet Bilir ile videosunu yayınladı.

64 yaşındaki Erbil, paylaştığı videoda “Mehmet kardeşim Ece Ronay’ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet’i bu olayları kapatalım, üstüne örtelim diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi” diye konuştu.

Bilir ise “Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum” dedi.

“ARTIK NİŞANLIM DEĞİL”

Bu arada Ece Ronay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Erkekler kendi aralarında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı” diyerek Mehmet Bilir için “Sanırım artık nişanlım değil” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Mehmet Ali Erbil’in yılların kurdu olduğunu ve nişanlısı çok saf olduğu için kandırmayı başardığını da sözlerine ekledi.

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