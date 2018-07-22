Tacizci hayranıyla uğraşan Hülya Avşar’a Ebru Yaşar’dan destek

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Geçtiğimiz günlerde evine hırsız giren ve zor günler geçiren, ardından da Ayvalık’ta sahilde yürürken bir hayranının gizlice gelip arkadan sarıldığı Hülya Avşar’a Ebru Yaşar’dan destek geldi. “Sanatçılar ile hayranları arasındaki ilişki başka bir şeye benzemez” diyen Yaşar, “Sizi severler, beğenirler, var ederler. Bizler bunu biliriz. Zaten hayranına saygı göstermeyen bir sanatçı, sanatçı olarak varlığını devam ettiremez. Ancak öyle şeyler oluyor ki, kimi zaman bu ilişki hayranlık boyutunu aşıp tacize varabiliyor” diyerek örnekler verdi. Hülya Avşar, hayranlarının kendisini takip ettiğinden habersiz sahilde yürüyüşe çıkmış. Dalgın dalgın sahilde yürürken, İstanbul'dan gelen hayranları bir anda arkadan yaklaşarak ünlü sanatçıya sarılmış. Doğal olarak çok korkmuş. Bir anda çığlıklar atarak ellerinden kurtulmuş. Tabii ortalık karışmış. Mesele anlaşılmış ama Hülya Avşar uzun süre kendisine gelememiş. Daha sonra emniyete başvurmuş. Avşar'a geçmiş olsun diyorum” dedi.

EMNİYETE BAŞVURMUŞTU

Balıkesir Ayvalık’ta yürürken, arkadan gizlice bir hayranının sarılması üzerine panik yaşayan Avşar, olay sonrası emniyete başvurarak can güvenliği olmadığını söylemişti.