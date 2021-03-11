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Tacizle suçlanan Alexander Wang: Pişmanım

Modacı Alexander Wang mankenlere uyuşturucu madde vererek taciz ettiği suçlamaları sonrası açıklamalarda bulundu. Wang, "Onlara acı verecek şekilde davrandığım için pişmanım" dedi.

Güncellenme: 10:43, 11/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Tacizle suçlanan Alexander Wang: Pişmanım

Modacı Alexander Wang, kendisi hakkında ortaya atılan cinsel istismar iddialarının ardından açıklama yaptı.

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Wang, “Kısa bir süre önce birkaç kişi geçmişteki kişisel davranışlarım sebebiyle ortaya aleyhime ithamlar attı” dedi.

Wang açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Onların öne çıkarak açıklama yapma haklarını destekliyorum ve söyleyeceklerini dikkatle dinledim. Hikayelerini paylaşmaları kolay değildi ve onlara acı verecek şekilde davrandığım için pişmanım.”

“Bu kişisel etkileşimlerde bazı detaylar konusunda uyuşmasak da, görünürlüğümü ve etkimi kullanarak başkalarını bu zarar veren davranışları yapmamaları konusunda daha iyi bir örnek olacağım.”

“Hayat öğrenmek ve büyümektir ve şimdi ise daha iyisini biliyorum ve daha iyisini yapacağım”

Alexander Wang (Fotoğraf: Shutterstock)

NE OLMUŞTU?

Model Owen Mooney 2017 yılında yaşanan bir olayı sosyal medya hesabında anlatarak ünlü modacıyı tacizle suçlamıştı:

“2017’de bir gece kulubünde müzisyeni izlemek için bekliyordum. Arkadaşlarımdan uzaktaydım ve o kadar kalabalıktı ki kimse hareket edemiyordu.”

“Yanımda duran birisi de hareket edemiyor oluşumuzdan yararlandı ve beni taciz etti. Ben şoka girdiğim için dondum kaldım, daha sonra kim olduğuna bakmak için döndüm ve gördüğüm kişi Alexander Wang’di”

Mooney’in açıklamasının ardından birçok model de sosyal medyada Wang’in onlara uyuşturucu madde verdiğini ve daha sonra da partilerde kalabalıktan yararlanarak kendilerini taciz ettiğini öne sürmüştü.

Owen Mooney (Fotoğraf: Instagram)

Wang de “Markamı ve beni yıllarca takip etmiş insanlar ile direkt olarak iletişim kurmak istiyorum ve hakkımda çıkan yalan, uydurma ve çoğunlukla anonim iddiaları belirtmek istiyorum. Bu temeli olmayan iddialar, önceden de kanıt olmadan değer ve önemi yıkan paylaşımlar yapan sosyal medya sitelerinde başladı” diyerek iddiaları yalanlamıştı.

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Yayınlanma Tarihi:10:38,