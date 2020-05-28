Taha Duymaz kimdir? Sosyal medyada yemek videolarıyla gündeme oturan Taha nereli?

Sosyal medyada yayınladığı yemek videolarıyla birçok kişinin beğenisini kazanan Taha Duymaz’ın hayatına dair detaylar merak ediliyor. Basit araç gereçler kullanarak samimi bir ortamda lezzetli yemekler hazırlayan Taha Duymaz’ın hayatı şu şekilde…

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz Hatay’ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü’nde yaşıyor ve henüz 17 yaşında olmasına rağmen çok basit malzemelerle dikkat çeken yemekler hazırlıyor. 4. sınıfta okulu bırakan Taha Duymaz, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor.

KAMERAMANI KIZ KARDEŞİ

Taha’nın yemek videoları kız kardeşi tarafından çekiliyor ve yemek hazırlaması sırasında kız kardeşi de farklı noktalarda yardımcı oluyor.