Taha Duymaz kimdir? Taha Duymaz nereli?
Taha Duymaz mütevazı mutfağında çektiği yemek videolarıyla ünlendi. Hatay’ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü’nde yaşayan 17 yaşındaki Taha’nın hayatı haberimizde…
TAHA DUYMAZ KİMDİR?
Taha Duymaz Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde yaşıyor ve henüz 17 yaşında olmasına rağmen çok basit malzemelerle dikkat çeken yemekler hazırlıyor. 4. sınıfta okulu bırakan Taha Duymaz, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor.
KAMERAMANI KIZ KARDEŞİ
Taha'nın yemek videoları kız kardeşi tarafından çekiliyor ve yemek hazırlaması sırasında kız kardeşi de farklı noktalarda yardımcı oluyor.