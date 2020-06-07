Taha Duymaz kimdir? Taha Duymaz nereli?

Taha Duymaz, henüz 17 yaşında olmasına karşın sosyal medyada yayınladığı yemek videolarıyla ünlendi. Son dönemde bir milyonu aşkın takipçiye sahip olduğu Instagram hesabı kapatılması ile gündemde yer alan Taha Duymaz kimdir merak edenler için detaylar haberimizde yer alıyor. İşte Taha Duymaz kimdir, nereli sorularının yanıtı...

Taha Duymaz mütevazı mutfağında çektiği yemek videolarıyla ünlendi. Hatay’ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü’nde yaşayan 17 yaşındaki Taha’nın hayatı haberimizde…

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde yaşıyor ve henüz 17 yaşında olmasına rağmen çok basit malzemelerle dikkat çeken yemekler hazırlıyor. 4. sınıfta okulu bırakan Taha Duymaz, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor.

KAMERAMANI KIZ KARDEŞİ

Taha'nın yemek videoları kız kardeşi tarafından çekiliyor ve yemek hazırlaması sırasında kız kardeşi de farklı noktalarda yardımcı oluyor.