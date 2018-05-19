Tahir bana söz verdi ölemez! Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Tahir’in deli fırtınasını sadece Nefes’in şefkati ve inadı dindirecektir. Sen Anlat Karadeniz'in merakla beklenen 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Nefes deliler gibi Tahir'i arıyor. Tahir, tehlike altında... Vedat ise Tahir'in peşinde. Nefes haykırıyor "Tahir bana söz verdi ölemez"... İşte yeni bölümden ipuçları içeren Sen Anlat Karadeniz'in yeni fragmanı...

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Sen Anlat Karadeniz dizisinde geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz’e sığınan Nefes’le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir’in imkansız aşkının anlatılıyor, yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor. Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz’in yeni bölüm fragmanı…

SEN ANLAT KARADENİZ 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜM ÖZETİ

Tahir ile Nefes’in sevda türküsü, Mercan için yakılan ağıtlarla kesilir. Vedat’ın şeytani planının kurbanı olan Mercan, masumiyetinin bedelini hastanede hayata tutunmaya çalışarak ödemektedir. Cemil ise her şeyden habersiz, teselliyi kızının canına kasteden Vedat’ın dostluğunda, intikamıysa kızını kurtaran Tahir’e nefretinde bulur. Canından çok sevdiği Nefes için kendini siper edip, ona deva olan Tahir ilk kez bu kadar dağılmıştır. Tüm Karadeniz’i susturan cesareti tek bir şeye söz geçiremez; vicdanına! Sevdiğine deva olma sırası Nefes’tedir.

Tahir’in deli fırtınasını sadece Nefes’in şefkati ve inadı dindirecektir. Tahir vicdanı ve sevdası arasında çıkmazdayken bir yandan da Ceylan’ı, Nefes’e kavuşturmanın mücadelesini vermektedir. Bilmediği şeyse nefretten gözü dönmüş Cemil’in, intikam için peşinde olduğudur. Tahir’in merhameti mi, Cemil’in intikam ateşiyle parlayan nefreti mi galip gelecektir?