Tahir ile Nefes kavuştu ama daha bitmedi… Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 22. bölüm izle

Tahir ile Nefes kavuştu ama daha bitmedi… Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 22. bölüm izle

Sen Anlat Karadeniz 22. bölüm ATV’de bu akşam yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Tahir ile Nefes imkansız aşkları için yeni yollar aramaya başlamıştır. Artık ölüm kalım savaşı vermektedirler. Vedat onları yakalar ve Tahir’i Karadeniz’in serin sularına gömer. Ancak Tahir kurtulmayı başarır. Ama kapışmada henüz kazanan yoktur. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm (23. Bölüm) fragmanı yayınlandı mı? İşte 22. bölüm izleme linki…

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Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ilk bölümü ile 20:00'da özetsiz olarak yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 22. bölümde Nefes ile Tahir'in imkansız aşkı kaldığı yerden devam ediyor. Yeni bölümde; Nefes, Vedat'ı kandırarak Mustafa'nın serbest kalmasını sağlar. Vedat ile Tahir sularda yumruk yumruğa kapışır. Son anda Vedat'ın adamları gelse de Tahir bu işin peşini bırakmayacaktır. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde hangi sorulara yanıt aranacak? Dizinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz'in 22. bölümünde neler yaşandı? İşte son bölüm özeti ile dizi hakkında merak edilenler…

SEN ANLAT KARADENİZ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz 22. bölümde Tahir ile Nefes kavuşur ancak henüz Vedat'tan kurtulamamışlardır. Heyecan dolu yeni sezonun ilk bölümü biter bitmez yeni fragman da aranmaya başladı. Ancak Sen Anlat Karadeniz 23. yeni bölüm fragmanı ise yayınlanmadı, yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz;

SEN ANLAT KARADENİZ 23. FRAGMAN

SEN ANLAT KARADENİZ 22. BÖLÜM ÖZETİ

Asiye, Mustafa'nın gözaltına alınmasını kabul edemez ve gözünden yaş düşmez. Mustafa ise Tahir'i merak etmektedir.

SEN ANLAT KARADENİZ 22. BÖLÜM İZLE

TAHİR YAŞAMLA ÖLÜM ARASINDA

Tahir ve Nefes Vedat'a gemide Vedat'a yakalanır. Vedat, Tahir'in ellerini bağlar ve Nefes'in onu elleriyle denize itmesini ister. Nefes çaresizlik ve gözyaşları içinde sevdiği zamanı iter. Vedat bununla da yetinmeyip Saniye Hanım'ı arayarak ‘Tahir'i kaybettik' der. Tahir'in annesi bu haberi kaldıramaz ve fenalaşır. Nefes, Tahir'in ellerini bağlarken avucunun içine bir de bıçak bırakır. Şimdi Tahir için yaşam savaşı verme vakti gelir. Vedat yaptığı kötülükle mutluluk içinde intikamını aldığını sanır. Tahir ellerindeki iplerden kurtulur ve suyun yüzüne çıkar.

NEFES VEDAT'I KANDIRIR

Nefes, Vedat'ı vazgeçtiğine inandırmaya çalışır. Hatta Tahir'i sevmediğini bile söyler. Böylece Vedat'tan Mustafa'yı kurtarmasını ister. Vedat 155'i arayarak Mustafa Kaleli'nin cinayetten sorumlu olmadığı söyler ve tüm kanıtları sunar. Teslim olması için de Necip'i arar. Böylece Mustafa serbest kalacaktır.

TAHİR İLE VEDAT YUMRUK YUMRUĞA

Mustafa'nın kurtulacağını garanti eden Nefes hemen harekete geçer ve suya atlayacağını söyler. Vedat'ın gözü döner çocuklarını da öldüreceğini ima eder. Nefes, Vedat'ı boynundan yakalayarak onunla beraber suya atlar. Tahir su altında Vedat'ı yakalar ve kavga etmeye başlarlar. Gemide elleri kolları bağlı tutaln Ali'yi Yiğit, kardeşi kurtarır. Ali, Nefes'i sudan çıkarır. O sırada Vedat'ın adamaları gelir. Silah zoru ile Tahir'i tekneye çıkarırlar. Diğer yandan Asiye Tahir'in kardeşlerini Tahir'in yanına gönderir.

Tahir ile Ali elleri kolları bağlı geminin alt kamarasına gönderilir. Ancak Tahir, Vedat'ın adamını etkisiz hale getirerek, bir kez daha Nefes'in yardımına koşar. Vedat, Nefes ve çocuklarla kaçmaya hazırlanırken Tahir görünür. Tahir bacağından vurulsa da Vedat'ı yaralayarak suda boğulmaya terk eder, Nefes ve çocukları kurtarır.

MUSTAFA SERBEST KALIR

Mustafa serbest kalacağını öğrenir. İnanması zor olsa da Vedat'ın ihbar da bulunduğunu duyar ve Asiye'ye müjdeyi verir.

VEDAT SUDAN ÇIKAR

Nefes ve çocukları Vedat'tan kurtulmuştur. Gözyaşları ile Tahir'e sarılır. Aklında soru işaretleri kalmıştır. Ve Vedat'ın sudan çıkar. Tahir ile Nefes her şey bitti sansa da Vedat başının çaresine bakmıştır.