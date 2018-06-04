Tahir’den itiraf! Sen Anlat Karadeniz 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Sen Anlat Karadeniz'in aksiyon ve heyecan dolu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tahir, Vedat'ı içeri sokmak için itiraf videosunu polise verir. Amacı Vedat'ı hapise attırmak ve Nefes ile Rusya'ya kaçıp güzel bir hayat kurmaktır. Vedat ise hastanede Mercan'a zor anlar yaşatır. İşte günlerdir merakla beklenen Sen Anlat Karadeniz 20. yeni bölüm fragmanı...

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Sen Anlat Karadeniz, her çarşamba yeni bölümleri ile ATV ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı dizi yayınlandığı günden beri reyting rekorları kırıyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Vedat’tan kaçan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatılıyor, yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkesin hayatını değiştirecek büyük restleşme! Tahir çocuklarla eve gelince, Kaleli Konağı şenlenir. Yiğit’e kavuşan Nefes onun mutluluğunu yaşarken, bir yandan da kızı olduğunu bilmediği Ceylan’la çok tatlı bir ilişki kurmaya başlar. Cümbür cemaat çaylığa gidince, tüm problemlerini unutur, güzel bir hafta sonu yaşarlar. Kaleliler için her şey iyiye gidiyor gibi görünmektedir.

Ancak Deli Tahir’in, canını hiçe sayıp, çocuklarıyla Nefes’i kavuşturmasına engel olamayan Vedat, Mercan’ın da uyanmasıyla hiç olmadığı kadar köşeye sıkışmış, hiç olmadığı kadar tehlikelidir.Köşeye sıkışmış bir Vedat ne kadar ileri gidebilir? Sonunda sabrı taşan Tahir, ne kadar delirebilir? Herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecek büyük restleşme nedir?