Takip rekoru Ronaldo’da

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram’da en çok takip edilen hesaplar açıklandı. 2021’in Ocak verilerine göre Instagram’ın kendi hesabı 385 milyon 39 bin kişiyle açık ara farkla en çok takipçiye sahip olduğu kaydedildi. Ünlü isimler arasında Portekizli futbolcu Ronaldo birinci sırada yer aldı. İşte Instagram’da en çok takipçisi olan ünlüler…

Justin Bieber: 161 milyon 16 bin

Beyonce: 163 milyon 66 bin

Leo Messi: 181 milyon 22 bin

Kim Kardashian: 202 milyon 77 bin

Selena Gomez: 207 milyon 15 bin

Kylie Jenner: 213 milyon 26 bin

Dwayne Johnson: 215 milyon 2 bin

Üçüncü sırada yer alan kişi 219 milyon 23 bin takipçi ile Ariana Grande oldu.

İkinci sıraya ise dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo yerleşirken, 258 milyon 69 bin takipçisi olduğu kaydedildi.

İlk sıraya uygulamanın kendi hesabı Instagram‘ın 385 milyon 39 bin kişiyle açık ara farkla takip edildiği ortaya çıktı.