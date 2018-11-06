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Takipçileri sordu, Arzu Sabancı Hacı’nın hikayesini anlattı
Takipçileri sordu, Arzu Sabancı Hacı’nın hikayesini anlattı
Arzu Sabancı sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Sabancı oğlu Hacı'nın ismiyle ilgili soruyu da yanıtladı.
Magazin 6 Kasım 2018 - 07:25

Sosyetenin önemli isimlerinden Arzu Sabancı sosyal medya hesabını atkif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Gezdiği yerlerden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Sabancı, bu defa hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Pek çok ünlü isim gibi instagram hesabı üzerinden soru cevap yapan Arzu Sabancı, oğlu Hacı’nın ismiyle ilgili olarak kendisine yöneltilen soruya da yanıt verdi. İşte Hacı Sabancı’nın isminin hikayesi…

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