Takipçilerinden Gamze Erçel’e uyarı!

Ev karantinası günleri devam ederken, hemen herkes sosyal medya üzerinden bu günlerin nasıl geçtiğine dair paylaşımlarda bulunuyor. Hande Erçel'in ablası Gamze de yaptığı paylaşımla vaktini nasıl geçirdiğini gözler önüne serdi.

Oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel sosyal medyada takip edilen isimler arasına girdi. Kızkardeşi Hande’nin kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımlar üzerinden öne çıkan Gamze özellikle hamileliği sırasında ve doğum sonrasında yaptığı paylaşımlarla hatırı sayılır bir takipçiye ulaştı.

Gamze Erçel yaptığı sosyal medya paylaşımı ile ev karantinası günlerinde neler yaptığını gösterdi. Evinde Harry Potter filmi izlerken görülen genç kadına takipçileri “Dikkat et boynun tutulmasın” uyarısında bulundu.