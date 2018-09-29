Takipçilerinden Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar’a: “Keşke ayrılmasaydınız”

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar, birlikte fotoğraf vermeyi sürdürüyor. Son olarak, Kaya Çilingiroğlu, eski eşi ve kızı Zehra ile çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Fotoğraf beğeni yağmuruna tutuldu.

Çilingiroğlu’nun takipçileri fotoğrafın altına “Keşke ayrılmasaydınız. Hülya, sizin genç sevgilinizden daha cıvıl cıvıl, daha çocuksu” yorumunu yaptı.

Bir süredir moda danışmanı Seda Sevin ile birlikte olan Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde, “Hülya çok güzel bir kadın ve herkes ona asılıyor. Biz Hülya ile ayrıldıktan sonra benim çevremden birileri de Hülya ile görüşmek istemiş sonradan duydum. Şu an o kişilerle konuşmuyorum. Selam vermek ayrı bir şey de evime gelip gitmiş, ben onun evine gitmişim böyle tipler asılmış Hülya’ya onlarla konuşmam söz konusu değil. Şöyle bir şey var ‘demek ki ben evliyken de senin gözün benim eşimdeymiş’ diye. Hiçbir zaman kıskanmadım Hülya’yı… Onun kendine güveni tam, benim de öyle… Biz Hülya ile kopmuştuk bugün olmasa 6 ay sonra olacak bir durumdu bizimki boşanmamız… Mesela son dönemlerde yemeğe bile ayrı arabalarla giderdik” açıklamasını yapmıştı.