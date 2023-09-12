Takipçisinin sözleri Aslıhan Gürbüz’ü kızdırdı

İsmail Hacıoğlu ile ilişkisini noktalayan Aslıhan Gürbüz, kendisine "Bence evlenmeli ve iki çocuk yapmalı" diyen takipçisine sert bir yanıt verdi.

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Geçen günlerde meslektaşı İsmail Hacıoğlu’ndan ayrılan oyuncu Aslıhan Gürbüz, Instagram hesabından köpeğiyle çektiği fotoğrafı “Gittiğim yolları dönmüyorum, arada bir yoldaşlarımı bekliyorum” notuyla paylaştı.

Gürbüz’ün fotoğrafına bir takipçisi de “Bence evlenmeli. İki çocuk yapmalı. Kendini kedi, köpek ile kandırmamalı” diye yorum yaptı.

Takipçisinin sözlerine sinirlenen oyuncu da “Bence artık çeneni kapamalı, bu hesaptan defolup gitmelisin. Kendini kimin yerine koyuyorsan yallah oraya” cevabını verdi.