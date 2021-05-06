Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Takipçisinin yorumuna sinirlenen Kalben: Hayat kısa, memeler sarkıyor

Bir takipçisinin "Zayıflasan on numara kadınsın" mesajına şarkıcı Kalben'den "Ahh, seni hapseden sistem adına ben özür dilerim. Dilerim sen de benim gibi biricik göbeğim, güçlü baldırlarım ve kıllarım ve çatlaklarımla en seksi kadın olarak dolaştığıma emin olur ve sen de bu özgürlüğün tadını alırsın. Hayat kısa, memeler sarkıyor" cevabı geldi.

Güncellenme: 08:40, 06/05/2021
Hayat HaberleriMagazin
Takipçisinin yorumuna sinirlenen Kalben: Hayat kısa, memeler sarkıyor

Instagram’da bir takipçisinin yorumuna verdiği cevapla gündem olan Kalben’in yazdıkları paylaşım rekoru kırıyor.

Takipçisi Kalben’e mesaj atarak, “Kalben bir de zayıflasan on numara kadın olacaksın ya, seni çok seviyorum” dedi.

“DİLERİM SEN DE BU NEŞE VE ÖZGÜRLÜĞÜN TADINI ALABİLİRSİN”

Kalben de takipçisine “Sevgili Emel, senelerdir güzelliği zayıf olmak zannettiren bu baskıya boğun mu eğdin? Sağlıklı ve taş gibi vücudumla ne kadar çekici ve özgür hissettiğimi görmüyor musun? Bu vücut günlerce üst üste konser verebiliyor, bir yılı aşkındır pandemiye karşı duruyor, üretiyor, çalışıyor, seviyor. Ahh Emel ben senden seni hapseden sistem adına özür dilerim. Dilerim koca memelerim, biricik göbeğim, güçlü baldırlarım ve kıllarım, çatlaklarım, selülitlerimle en seksi kadın olarak dolaştığımda emin olur ve sen de bu neşenin ve özgürlüğün tadını alabilirsin. Hayat kısa Emel, memeler sarkıyor” sözleriyle cevap verdi.

İlginizi ÇekebilirKalben: Dişlerim parladı, saçlarım canlandıKalben: Dişlerim parladı, saçlarım canlandı
Instagram Kadın konser on numara
Yayınlanma Tarihi:08:37,