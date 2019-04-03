Takiptekiler konusu ne? Takiptekiler filmi oyuncuları…

Takiptekiler konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Başı mafyayla derde giren bir gencin aksiyon dolu hikayesinin anlatıldığı Takiptekiler filmi oyuncuları, konusu ve merak edilen tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

Takiptekiler, başrolünü Taylor Lautner’in üstlendiği 90 dakika boyunca aksiyon vaad eden 2015 yapımı film olarak seyirci karşısına çıktı. Peki, Takiptekiler oyuncuları kimler? İşte Takiptekiler konusu ve merak edilen tüm detaylar…

TAKİPTEKİLER FİLMİ KONUSU

New York’lu bisikletli kurye Cam’in başı mafyayla derde girer. Genç adam kaçış sırasında güzeller güzeli bir kıza çarpar ve ikili kısa sürede kendilerini beklemedikleri bir aşkın içinde bulur. Aksiyon dozu yüsek bu öykü, Lautner’ın Kaçış filminden sonraki bir diğer yüksek tempolu filmi.

TAKİPTEKİLER OYUNCULARI

Takiptekiler filmi oyuncu kadrosunda Taylor Lautner, Marie Avgeropoulos, Rafi Gavron, Adam Rayner, Sam Medina yer alıyor.