Takiptekiler konusu ne? Takiptekiler filmi oyuncuları…
Takiptekiler, başrolünü Taylor Lautner’in üstlendiği 90 dakika boyunca aksiyon vaad eden 2015 yapımı film olarak seyirci karşısına çıktı. Peki, Takiptekiler oyuncuları kimler? İşte Takiptekiler konusu ve merak edilen tüm detaylar…
TAKİPTEKİLER FİLMİ KONUSU
New York’lu bisikletli kurye Cam’in başı mafyayla derde girer. Genç adam kaçış sırasında güzeller güzeli bir kıza çarpar ve ikili kısa sürede kendilerini beklemedikleri bir aşkın içinde bulur. Aksiyon dozu yüsek bu öykü, Lautner’ın Kaçış filminden sonraki bir diğer yüksek tempolu filmi.
TAKİPTEKİLER OYUNCULARI
Takiptekiler filmi oyuncu kadrosunda Taylor Lautner, Marie Avgeropoulos, Rafi Gavron, Adam Rayner, Sam Medina yer alıyor.