Taksi 2 filminde kimler oynuyor? İşte Taksi 2 konusu ve oyuncuları…
Hız ve aksiyon tutkunlarının en beğendiği serilerden biri olan Taksi bu akşam ikinci filmi ile ekranlar geliyor. Peki Taksi 2 filminde kimler oynuyor ve konusu ne? İşte Taksi 2 ile ilgili merak edilenler…
TAKSİ 2 KONUSU
Marsiyla’ da taksicilik yapan Daniel, bir Japon bakana şehri gezdirmekle görevlendirilir. Fakat gezi sırasında kontrolden çıkan olaylar, onun polisle işbirliği yaparak bir Japon yakuza çetesinin peşine düşmesine sebep olur…
TAKSİ 2 OYUNCULARI
Marion Cotillard
Samy Naceri
Frédéric Diefenthal
Bernard Farcy
Emma Sjöberg