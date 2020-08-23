Taksi 2 filminde kimler oynuyor? İşte Taksi 2 konusu ve oyuncuları…

Taksi serisinin 2. filmi olan ve hız tutkunlarının dikkatini çeken yapımlardan. 2001 yılında vizyona girmiş ve üzerinden 19 yıl geçmiş olmasına rağmen Taksi 2 filmi televizyon ekranlarında gösterildiğinde izleyici tarafından ilgi görüyor. İşte Taksi 2 filminin konusu ve oyuncuları…

Hız ve aksiyon tutkunlarının en beğendiği serilerden biri olan Taksi bu akşam ikinci filmi ile ekranlar geliyor. Peki Taksi 2 filminde kimler oynuyor ve konusu ne? İşte Taksi 2 ile ilgili merak edilenler…

TAKSİ 2 KONUSU

Marsiyla’ da taksicilik yapan Daniel, bir Japon bakana şehri gezdirmekle görevlendirilir. Fakat gezi sırasında kontrolden çıkan olaylar, onun polisle işbirliği yaparak bir Japon yakuza çetesinin peşine düşmesine sebep olur…

TAKSİ 2 OYUNCULARI

Marion Cotillard

Samy Naceri

Frédéric Diefenthal

Bernard Farcy

Emma Sjöberg