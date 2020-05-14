Aksiyonun ve hızın hiç eksik olmadığı Taksi filmi serisi üçüncü filmi ile izleyici karşısına çıkıyor. Geniş bir izleyici kitlesi bulunan Taksi filmi beyaz perdenin ardından televizyonda da sevilerek izleniyor. Peki Taksi 3 filminin konusu ne? Taksi 3 oyuncu kadrosunda kimler var?

Taksi 3 filminde Luc Besson yapımcılığını üstleniyor. Seride Daniel ve Emilien’in bitmeyen öyküleri anlatılıyor. Yönetmen koltuğuna Gerard Krawcyk oturuyor.

TAKSİ 3 FİLMİNİN KONUSU

Marsilya'dan başlayan büyük serüven, buzlarla kaplanmış dev pistlere kadar devam ediyor. Otomobil ile normal amacının dışındaki her şeyi yapmaya bayılan karakterlerimiz, şahsına münhasır Fransızlar ve hepsini içine alan enfes bir mizah dokusu… Taxi 3 her zamanki karakterleriyle devam ediyor.

TAKSİ 3 OYUNCULARI KİMLER

Taksi 3 filminin başrollerinde Frederic Diefenthal, Samy Necari ve Marion Cotillard yer alıyor. Ayrıca oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler şöyle: Emma Wiklund, Bernard Farcy, Bai Ling , Edouard Montoute ve Jean Christophe Bouvet.